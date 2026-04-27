Enhetschef till Barn och familj myndighet i Vadstena Kommun
2026-04-27
Individ- och familjeomsorgen tillhör kommunens socialförvaltning och söker nu en strategisk och engagerad enhetschef till barn och familj, som också har kunskaper inom området för att kunna ärendehandleda sina medarbetare.
Individ-och familjeomsorgen består av ett myndighetskontor som hanterar myndighetsutövning gällande barn, unga, vuxna, personer med funktionsnedsättning, färdtjänst och bostadsanpassning. En Råd- och stödenhet med familje- och beroendemottagning, boendestöd och daglig sysselsättning samt en enhet för arbetsmarknad och integration.
Vadstena har den lilla kommunens fördelar med närhet till varandra och korta beslutsvägar. Vi eftersträvar god kvalité i vårt arbete och har kvalitetsombud i alla grupper. Möjligheten att påverka och vara delaktig är stor. Vi värdesätter öppenhet, utveckling och ansvar och strävar efter en arbetsplats där alla kan växa och trivas. Vi är stolta över vårt arbete och vi ser samverkan som en kraft där vi tillsammans har den enskildes behov i centrum.
Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Tillsammans gör vi skillnad!
Arbetsuppgifter
Myndighetsutövningen inom barn och familj är en av socialtjänstens mest centrala och ansvarsfulla uppgifter. Uppdraget handlar om att säkerställa att barn och unga får det skydd och stöd de behöver för att växa upp under trygga och goda förhållanden.
Verksamheten präglas av komplexa bedömningar, höga krav på rättssäkerhet och ett tydligt barnrättsperspektiv. Arbetet utgår från lagstiftning såsom Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), och ställer krav på både professionalitet och samverkan.
Som enhetschef leder du en verksamhet med 6 medarbetare som dagligen möter barn, unga och familjer i utsatta livssituationer. Det innebär att du skapar förutsättningar för kvalitet, struktur och ett hållbart socialt arbete.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
* Leda, stödja/handleda och utveckla medarbetare i deras profession
* Säkerställa rättssäker handläggning enligt SoL och LVU
* Ansvara för verksamhetens kvalitet, måluppfyllelse och ekonomi
* Driva utvecklings- och förändringsarbete
* Samverka internt och externt för barnets bästa
* Verka för en god arbetsmiljö
* Bidra aktivt i ledningsgruppens strategiska arbete
Detta är en roll för dig som trivs med att kombinera operativ närvaro med strategiskt utvecklingsarbete. Du ingår i individ- och familjeomsorgens ledningsgrupp. Som stöd i arbetet finns chefskollegor, en senior socialsekreterare, ekonom samt administrativ personal i individ- och familjeomsorgens reception.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Socionomexamen
* Flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
* God kunskap om aktuell lagstiftning
* Dokumenterad erfarenhet av ledarskap, gärna med personal- och budgetansvar.
* Förmåga att leda i förändring och implementera nya arbetssätt.
* God kommunikativ förmåga som bjuder in till delaktighet och engagemang
* Ett lyhört, närvarande och tillitsbaserat ledarskap
Vad kan vi erbjuda?
* Ett meningsfullt uppdrag med stort samhällsvärde
* En ledarroll där du får möjlighet att påverka och forma framtidens sociala arbete.
* Engagerade och kunniga kollegor och medarbetare
* Ett ledningssammanhang präglat av samarbete och ansvar
* Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
* Goda förutsättningar för din egen utveckling som ledare
* Friskvård via E-passi
För att trivas hos oss behöver du ha god samarbetsförmåga, vara prestigelös och tycka att det är roligt att hjälpas åt och att arbeta tillsammans. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet såsom självständighet, samarbetsegenskaper, analytisk förmåga, flexibilitet samt stresstålighet.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från socionomutbildning, id-handling (pass eller nationellt id-kort). Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi arbetar löpande med urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem som du når via länken under "ansökan". Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare och rekryterare.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera relevant information för tjänsten i ditt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315582".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena kommun
(org.nr 212000-2825)
592 80 VADSTENA
Vadstena kommun, Individ- och familjeomsorgen
Myndighetschef
Linda Fröjdh Dahlgren linda.frojdh@vadstena.se 010-234 71 56
