Enhetschef till Avdelningen för barn och familj i Göteborg - Försäkringskassan - Administratörsjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Försäkringskassan

Försäkringskassan / Administratörsjobb / Göteborg2021-07-07Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut och betalar ut cirka 230 miljarder kronor, som påverkar människors liv och hela samhället.Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.Ansvar och arbetsuppgifterSom chef inom Försäkringskassan arbetar du enligt myndighetens uppdrag från regeringen. Du ansvarar för att din verksamhet är rättssäker och effektiv samt präglas av en god service. Du leder verksamheten utifrån en helhetssyn och med respekt för fattade beslut. Genom dialog om verksamhetens syfte, mål och strategier skapar du förutsättningar för att dina medarbetare ska kunna och vilja ta stort ansvar för teamets resultat och för sin egen utveckling. I rollen som Enhetschef ingår personalansvar och det yttersta resultat- och uppföljningsansvaret för teamen i enheten, men inget budgetansvar.Ditt engagemang i ledarskapet är stort och den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom att balansera kortsiktiga krav på resultat med en långsiktigt hållbar verksamhet erbjuder du dina medarbetare en hälsofrämjande arbetsmiljö. Du har en god förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån vad situationen och uppdraget kräver.Som Enhetschef ingår du i områdets ledningsgrupp som består av cirka 15 personer och bidrar där med din kompetens och ditt engagemang. Din enhet kommer att bestå av cirka 20 medarbetare som arbetar som Försäkringshandläggare inom föräldraförsäkring och har sin placering i Göteborg. I handläggarnas uppdrag ingår att rättssäkert och effektivt säkerställa att ersättning betalas ut i rätt tid. I uppdraget ingår även kundtjänstarbete där man möter medborgarna via telefon. Här får du som chef en viktig roll att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt uppdrag och nå verksamhetens uppsatta mål.Du är en god kommunikatör på både individ- och gruppnivå. Som enhetschef hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.Vi söker dig somHar akademisk examen från högskola/universitet eller erfarenheter/kvalifikationer som bedöms likvärdigaHar god ledarskapsförmågaÄr initiativtagande, målinriktad och skapar resultatKan skapa förutsättningar för engagemang, lärande och ständiga förbättringar utifrån verksamhetens målHar god självkännedom och är stabil som personHar god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamhetenSamarbetar och samverkar effektivt med andraHar god kommunikativ förmågaDet är meriterande om duHar erfarenhet av operativt ledarskap från handläggnings- och/eller kundtjänstverksamhetHar god förståelse för Försäkringskassans uppdrag och Föräldraförsäkringen i synnerhetHar erfarenhet av att arbeta i en mål- och resultatstyrd verksamhetHar erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändringHar erfarenhet av att leda och utveckla teamHar erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor på distansVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper & ledarskapsförmågor2021-07-071 tjänst tillsvidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Resor ingår i tjänsten. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I denna rekrytering kan arbetspsykologiska test komma att användas som en del i urvalsarbetet.Chef Ulrika Lundmark, 010-119 56 92 (för frågor om tjänsten), HR-specialist Kajsa Söderlund, 010-111 65 99 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Robert Abrahamsson, 010-117 31 37, Saco-S: Louise Henriksson, 010-118 40 55, Seko: Fredrik Bruhn, 010-111 86 29.Välkommen med din ansökan senast den 8 augusti 2021.Har du skyddad identitet kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Du kan även kontakta HR Helpdesk 0771-52 44 40.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-08Försäkringskassan5850731