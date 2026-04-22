Enhetschef till avdelningen bygglov och miljötillsyn
2026-04-22
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Nu söker vi en engagerad och erfaren enhetschef till vår miljö- och hälsoskyddsenhet - en ledare som vill göra skillnad och driva utvecklingen framåt tillsammans med oss.
Hos oss får du en nyckelroll i att leda och utveckla arbetet med miljö- och hälsoskyddstillsyn samt miljöövervakning. Enheten är uppdelad i två team med olika fokus: ett som arbetar med hälsoskyddstillsyn och ett som ansvarar för miljöskyddstillsyn. Du leder verksamheten med stöd av samordnare i respektive team och skapar förutsättningar för ett nära samarbete där ni tillsammans når enhetens mål. En stor del av arbetet bedrivs gemensamt på enhetsnivå, vilket ställer krav på din förmåga att engagera, samordna och utveckla både medarbetare och arbetssätt.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för enhetens verksamhet, personal och budget. Du säkerställer att arbetet bedrivs effektivt, rättssäkert och i enlighet med gällande lagstiftning, samtidigt som du skapar goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling och prestation. Rollen innebär att du leder och utvecklar enhetens arbete genom en systematisk arbetsplanering, uppföljning och analys, där du ser till att nämndprocessens deadlines hålls och att verksamhetsplanen genomförs på ett strukturerat och kvalitetssäkert sätt. Du ansvarar för att följa upp resultat, identifiera utvecklingsområden och rapportera dessa på ett tydligt och tillförlitligt sätt. I ditt ledarskap ingår även att säkerställa en god arbetsmiljö och att kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling inom enheten.
Du är direkt underställd avdelningschefen och du ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Vi vill att du har en akademisk examen inom relevant område eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Vi ser även att du har erfarenhet av tillsyn enligt Miljöbalken. Du har god förståelse för den komplexitet som myndighetsutövning i en politiskt styrd organisation innebär och är både erfaren och trygg i att samordna, följa upp och driva arbetet framåt. Det är starkt meriterande om du även har formell chefs- eller ledarerfarenhet med personal-, budget- och verksamhetsansvar och gärna inom kommunal verksamhet.
Du är trygg i din roll, har modet att fatta självständiga beslut och värdesätter samarbete och lyhördhet. Som ledare är du tydlig och lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och din förmåga att leda och utveckla din verksamhet i en komplex miljö.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Sundbybergs stad erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, förmånscykel, semesterväxling till extra lediga dagar, möjlighet till visst distansarbete, beroende på verksamhetens behov, medlemskap i Sundbybergs kommunanställdas Idrottsförening (SKIF) och rabatterat årskort på simhallen. Ett stenkast från stadshuset finns Ursviks motionsområde med löp- och skidspår samt MTB-spår och du har också tillgång till gym i stadshuset.
I vårt ljusa och moderna stadshus arbetar vi aktivitetsbaserat för att främja samarbete, kreativitet, kunskapsöverföring, utveckling och lärande i vardagen.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Facklig kontaktperson nås via kommunens växel 08-706 80
Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anna Setterberg, anna.setterberg@jeffersonwells.se
. Sista ansökningsdag är 20 maj 2026. Det kan komma att ingå arbetspsykologiska tester samt arbetsprov.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Sundbybergs stad
Anna Setterberg anna.setterberg@jeffersonwells.se
