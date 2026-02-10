Enhetschef till Avdelning Vård- och omsorgsboende till Göteborgs Stad
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-02-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en trygg och lyhörd ledare med ett starkt engagemang för äldreomsorg och utveckling? Vill du vara med och skapa goda arbetsförutsättningar och en omsorg som gör verklig skillnad? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att erbjuda individuellt behovsprövade insatser och allmänt riktade verksamheter för äldre människor inom Göteborgs Stad. Nämndens uppdrag omfattar bland annat särskilda boendeformer, hemtjänst, dagverksamhet och öppna verksamheter såsom träffpunkter. Nämnden ansvarar även för hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen samt stöd till anhöriga som vårdar närstående.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef ansvarar du för att hyresgästernas behov av vård, omsorg och service tillgodoses. Du har ekonomi-, medarbetar- och arbetsmiljöansvar och arbetar aktivt tillsammans med medarbetarna för att skapa en dynamisk, trygg och tillitsfull arbetsmiljö.
Du ingår i områdets ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef och övriga enhetschefer och du har tillgång till förvaltningens stödfunktioner inom HR, ekonomi och kommunikation.
I uppdraget ingår att leda verksamheten i enlighet med Göteborgs Stads chefssyn och värdegrund, samtidigt som du agerar både som ledare, verksamhetsföreträdare och arbetsgivarföreträdare. Du driver kvalitetsarbete och utveckling utifrån verksamhetens mål och säkerställer att regelverk och överenskomna arbetssätt följs. Vidare arbetar du för att skapa hållbara arbetsförutsättningar och en arbetsplats fri från diskriminering.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du bli anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult via Göteborgs stad. Arbetstiden omfattar dagtid, kvällar och helger. Uppdraget gäller omgående till och med 2026-08-31, med möjlighet till förlängning i upp till tre månader.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har en högskoleutbildning om minst 120 hp inom vård och omsorg, socialt arbete eller beteendevetenskap, eller annan likvärdig utbildning, och som har erfarenhet av minst ett uppdrag av liknande karaktär. Du har goda kunskaper om Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt, samt förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift.
Vi värdesätter att du är lyhörd, samarbetsinriktad, har förmåga att påverka och skapa engagemang samt är förändringsorienterad.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan - processen följer utsatt tidplan och intervjuer sker enligt angivna datum.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stora Badhusgatan 6 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alexandra Kaleta goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9735279