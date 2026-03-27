Enhetschef till avdelning för lungmedicin och gastroenterologi, Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmaste chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling. Vi välkomnar en enhetschef till avdelningen för lungmedicin och gastroenterologi i Helsingborg, som vill arbeta i delat ledarskap för att utveckla verksamheten med fokus på god vård, patientsäkerhet, arbetsmiljö och medarbetarskap.
Avdelningen för lungmedicin och gastroenterologi tillhör verksamhetsområde (VO) specialiserad medicin 2. På avdelningen vårdas patienter med sjukdomar i andningsorganen och mag-tarmkanalen samt patienter med leversjukdomar. Avdelningen är belägen i nyrenoverade lokaler och har i dagsläget 25 vårdplatser. Vi är en enhet med ett gott arbetsklimat, där vi värnar om varandra och ett nära samarbete.
Hos oss arbetar vi kontinuerligt med utvecklings- och förbättringsarbete och har alltid patientsäkerhet i fokus. Genom ständiga förbättringar skapar vi en effektivare, mer patientsäker verksamhet och en bättre arbetsmiljö. Vårt mål är att patienterna ska erbjudas god och säker vård samt att alla medarbetare ska känna sig nöjda och sedda när arbetsdagen är över.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill fortsätta utveckla vår enhet tillsammans med en chefskollega och vår kompetenta medarbetargrupp!
Som chef som leder medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. Du har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhet och ekonomi.
Du och din chefskollega är närmaste chefer för avdelningens sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. Du arbetar effektivt och tydligt tillsammans med dina medarbetare i planering, organisering och att följa upp beslut och resultat.
Som enhetschef rapporterar du till områdeschefen och ingår i verksamhetsledningsgruppen på VO specialiserad medicin 2. Vidare har du ett nära samarbete med dina enhetschefskollegor, läkarchefer för enheten och enhetschefer inom andra verksamhetsområden på Helsingborgs lasarett. Du arbetar även nära HR-partner, ekonom och administratör med chefsstödsuppdrag.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård eller utbildad undersköterska, därtill har du erfarenhet av arbete på vårdavdelning. Har du tidigare erfarenhet av ledarskap i någon form och/eller har genomfört chefs- eller ledarskapsutbildning ser vi det som meriterande. Det är positivt om du har erfarenhet av att driva utvecklings-/förbättringsarbete. För dig som är legitimerad sjuksköterska krävs språknivå C1 i svenska enligt Europarådets nivåskala. För dig som är utbildad undersköterska krävs goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Ditt ledarskap präglas av trygghet, lust och vilja att leda samt av personlig omtanke. Det är naturligt för dig att ta initiativ och driva arbetet framåt för organisationens bästa samt att skapa ett bra och utvecklande arbetsklimat. Som ledare är du närvarande, lyhörd och kommunikativ. Därtill är du mån om att bygga relationer och skapar förutsättningar för bra samarbete såväl inom som utanför den egna verksamheten.
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang. Stor vikt läggs vid ledarskapsförmågor och personlig lämplighet.
Löpande urval tillämpas. Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315080". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Valentina Bala, Områdeschef 042-406 16 71 Jobbnummer
9822618