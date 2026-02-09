Enhetschef till avdelning för lungmedicin och gastroenterologi, Helsingborg
2026-02-09
Gör skillnad. Varje dag.
Vi välkomnar en enhetschef till avdelningen för lungmedicin och gastroenterologi i Helsingborg som vill arbeta i delat ledarskap för att utveckla verksamheten med fokus på god vård, patientsäkerhet, arbetsmiljö och medarbetarskap.
Avdelningen för lungmedicin och gastroenterologi tillhör verksamhetsområde specialiserad medicin 2. På avdelningen vårdas patienter med sjukdomar i andningsorganen och mag-tarmkanalen samt patienter med leversjukdomar. Avdelningen är belägen i nyrenoverade lokaler och har i dagsläget 25 vårdplatser. Vi är en enhet med ett gott arbetsklimat, där vi värnar om varandra och ett nära samarbete.
Hos oss arbetar vi kontinuerligt med utvecklings-och förbättringsarbete och har alltid patientsäkerhet i fokus. Genom ständiga förbättringar skapar vi en effektivare, mer patientsäker verksamhet och en bättre arbetsmiljö. Vårt mål är att patienterna ska erbjudas god och säker vård samt att alla medarbetare ska känna sig nöjda och sedda när arbetsdagen är över.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill fortsätta utveckla vår enhet tillsammans med en chefskollega och vår kompetenta medarbetargrupp!
Som enhetschef arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv där du ansvarar för verksamhet, personal och budget. Du och din chefskollega är närmaste chefer för avdelningens sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. Tjänsten innebär att driva och utveckla verksamheten i linje med övergripande mål, vision och värdegrund. Du har siktet inställt på utveckling och att skapa en attraktiv arbetsplats med förutsättningar för ett gott medarbetarskap och en god arbetsmiljö. Vidare tar du tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens på bästa sätt och gör dem delaktiga i förbättringsarbete. För att nå detta krävs att du som chef tar dig an, stödjer och coachar dina medarbetare samt möjliggör kompetensutveckling samt utvecklingsmöjligheter för gruppen. Du arbetar effektivt och tydligt tillsammans med dina medarbetare i planering, organisering och att följa upp beslut och resultat.
Du rapporterar till områdeschefen och ingår i verksamhetsledningsgruppen på VO Specialiserad medicin 2. Vidare har du ett nära samarbete med dina enhetschefskollegor, medicinska enhetschefer för enheten och enhetschefer inom andra verksamhetsområden på Helsingborgs lasarett. Du arbetar även nära HR-partner, ekonom och chefsstöd.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har relevant högskole-/universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Har du tidigare erfarenhet av ledarskap i någon form och/eller har genomfört chefs- eller ledarskapsutbildning ser vi det som meriterande. Det är positivt om du har erfarenhet av att driva utvecklings-/förbättringsarbete. Du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
Ditt ledarskap präglas av trygghet, lust och vilja att leda samt av personlig omtanke. Det är naturligt för dig att ta initiativ och driva arbetet framåt för organisationens bästa samt att skapa ett bra och utvecklande arbetsklimat. Du har en god förmåga att prioritera och fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv, vilket ger en väl förankrad grund för hur du planerar och organiserar medarbetarnas arbete. Som ledare är du närvarande, lyhörd och kommunikativ samt har lätt för att entusiasmera och motivera dina medarbetare.
Du kan med självklarhet bära Region Skånes värdegrund. Vi värdesätter också att du är mån om att bygga relationer och skapar förutsättningar för bra samarbete såväl inom som utanför den egna verksamheten. Stor vikt läggs vid ledarskapsförmågor och personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionfastigheter ansvarar för förvaltning och drift av drygt 1,3 miljoner kvadratmeter i egna fastigheter och hyr ytterligare cirka 450 000 kvadratmeter runt om i Skåne. Vi ansvarar även för all ny- och ombyggnation av Region Skånes lokaler. Våra cirka 480 medarbetare har bred kompetens inom bland annat fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och byggprojektledning och tillsammans skapar vi de fysiska förutsättningarna för att Region Skånes verksamheter ska fungera säkert och smidigt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Valentina Bala, Områdeschef 042-406 16 71, Sidona-Valentina.Bala@skane.se Jobbnummer
9732802