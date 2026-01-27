Enhetschef till avdelning 20, Psykosvård Stockholm
2026-01-27
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, bildar en ny verksamhet - Psykosvård Stockholm där alla öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom samlas inom den nya verksamheten.
Vi söker nu en enhetschef som vill vara med och forma framtidens psykosvård.
Avdelning 20 är en välfungerande avdelning med erfarna och engagerade medarbetare och här arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, kurator och arbetsterapeut.
Avdelningen har 15 vårdplatser för patienter med psykosproblematik varav en plats är vigd för självvald inläggning. Avdelning 20 har upptagningsområde centrala Stockholm och arbetar i vårdkedja med Specialistpsykiatrisk mottagning 5, S:t Eriksplan. Avdelningen är placerad på S:t Görans sjukhusområde på Kungsholmen i nyrenoverade lokaler.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du personalansvar och arbetsmiljöansvar för enhetens cirka 30 medarbetare samt ansvar för enhetens budget. Arbetet sker i nära samarbete med medicinsk ledningsansvarig läkare (MLA) där ni tillsammans ansvarar för verksamhetsutvecklingen på enheten. Du samarbetar även nära dina chefskollegor.
Då organisationsstrukturen inom den nystartade verksamheten är under uppbyggnad rapporter du initialt direkt till Verksamhetschefen på Psykosvård Stockholm.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har minst 3 års yrkeserfarenhet av psykiatrisk vård. Det är meriterande om du tidigare erfarenhet av chefs- och ledningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet och att du har vidareutbildning inom psykiatri samt erfarenhet av psykosvård.
Som person är du strukturerad, flexibel och har god samarbetsförmåga. Du är också tydlig i din kommunikation samt har förmågan att engagera och motivera dina medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid intresse av patientgruppen samt personlig lämplighet.Övrig information
Du anställs med en tillsvidareanställning i din grundprofession och med ett förordnande som enhetschef på tre år, med möjlighet till förlängning.
Vi erbjuder dig:
Kompetensutveckling
Friskvårdstimme och generöst friskvårdsbidrag 5000 kr/år
Flextid
Fri sjukvård i öppenvård
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/471". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde Psykosvård Stockholm Kontakt
Ingrid Borg-Borlind HR 08-12337166 Jobbnummer
9706913