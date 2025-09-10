Enhetschef till avdelning 126, Danderyds sjukhus, Psykiatri Nordväst
Nu söker vi en engagerad enhetschef till avdelning 126 på Danderyds sjukhus vid Psykiatri Nordväst som vill bidra till att utifrån patientens fokus erbjuda vård av högsta kvalitet och säkerhet genom att bl.
a. skapa förutsättningar för avdelningens medarbetare så att de ska få möjlighet att utföra sitt arbete på bästa sätt. Vår vision "Rätt vård när och där du behöver" tillsammans med vår värdegrund: "Patientens fokus", "Allas lika värde" och "Arbetsglädje" lägger grunden för verksamhetens arbete.
Psykiatri Nordväst är en del av SLSO, Region Stockholm, och är en universitetsklinik med ca 550 medarbetare. Vi bedriver specialistpsykiatrisk öppen- och heldygnsvård i två sektioner. Heldygnsvården är placerad på Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus.
Om avdelningen
Avdelning 126 är en äldrepsykiatrisk avdelning med 20 vårdplatser lokaliserad vid Danderyds sjukhus. Hos oss vårdas personer som är 65 år eller äldre med psykisk ohälsa som behöver ha kontakt med specialistpsykiatrin och har ofta en somatisk samsjuklighet.
Som enhetschef blir du navet i verksamheten på avdelning 126 där du leder och utvecklar ditt team med tydlighet, närvaro och inspiration. Du bygger kultur, driver förbättringar och säkerställer högsta patientsäkerhet. Du arbetar nära dina medarbetare där ledordet är "tillsammans". Arbetet sker i samarbete med en biträdande enhetschef.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef leder och utvecklar du sektionen tillsammans med sju andra enhetschefer och en sektionschef. Tillsammans skapar vi glädje, omtanke, tolerans och mod genom ett öppet klimat med högt i tak och stort utrymme för egna initiativ. Här får du möjlighet att påverka och bidra till att forma framtidens psykiatriska vård - med vårt gemensamma mål: att erbjuda vård i världsklass. Du ingår i sektionsledning och rapporterar till sektionschef.
Arbeta med arbetsmiljörelaterade frågor och säkerställa god arbetsmiljö för medarbetarna.
Ansvara för enhetens ekonomi, personal (inkl. rekrytering), rehabilitering, kompetensförsörjning, patientsäkerhets- samt miljöfrågor.
Stötta samordningen av teamarbetet på avdelningen.
Vara med och utveckla det interna samarbetet inom heldygnsvårdsektionen, med öppenvården samt samarbetet med kommuner, i rollen som chef.
Skapa struktur och utveckla avdelningens rutiner samt fungera som inspiratör för kvalitetsutveckling.
Hantera eventuella klagomål och vårdavvikelser i syfte att förbättra eventuella brister i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har minst ett års erfarenhet av arbetsledning inom sjukvård, alternativt erfarenhet som biträdande enhetschef eller tidigare chefsskap. Meriterande är tidigare erfarenhet av psykiatrisk vård och/eller geriatrik, specialistutbildning inom psykiatri, kunskap i Heroma samt Take Care.Dina personliga egenskaper
Vi söker en trygg, driven och förtroendeingivande ledare som kan utveckla och engagera sitt team. Du har en stark närvaro, inspirerar andra och skapar en kultur av tillit och öppenhet. Du tar egna initiativ, arbetar självständigt och vågar tänka nytt. Samtidigt har du förmåga att skapa struktur, prioritera och bidra till tydlighet.
Du delar vår värdegrund som bygger på patientens fokus, allas lika värde och arbetsglädje. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter den kvalitet som mångfald tillför vår verksamhet.
Anställningsvillkor
Heltid, 40 tim/vecka måndag-fredag. Du kommer ha en tillsvidareanställning som sjuksköterska och ett förordnande som chef som gäller tre år i taget. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval sker löpande under rekryteringsprocessen.
Förmåner
Vi erbjuder generösa förmåner så som exempelvis flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag om 5000 kr och friskvårdstimme, fri öppen sjukvård, flertalet försäkringar och utökat antal semesterdagar för dig över 40 år. Vi tillämpar individuell lönesättning. Läs mer om våra förmåner här. Vi erbjuder också en introduktion som är individuellt anpassad utifrån din kompetens och erfarenhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
