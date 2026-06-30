Enhetschef till Avd för hemtjänst, Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Varberg Visa alla socialsekreterarjobb i Varberg
2026-06-30
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser – både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad – varje dag.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Vill du leda och utveckla framtidens hemtjänst?
Som enhetschef inom hemtjänsten får du en central roll i att skapa en trygg, kvalitativ och hållbar omsorg i människors egna hem. Du leder och engagerar medarbetare, utvecklar arbetssätt och bidrar till att våra äldre får det stöd de behöver för att leva ett värdigt och självständigt liv.
Som enhetschef inom hemtjänsten ansvarar du för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du leder arbetet med fokus på kvalitet, tillgänglighet och brukarnöjdhet och verkar för att hemtjänstens resurser används effektivt och rättssäkert.
I rollen ingår bland annat att:
• Leda, planera och utveckla hemtjänstens verksamhet utifrån kommunens mål, värdegrund och riktlinjer.
• Ansvara för rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och arbetsmiljö för medarbetarna.
• Säkerställa kvalitet och följsamhet i utförandet av beviljade insatser enligt SoL.
• Ha budget- och uppföljningsansvar för enheten.
• Arbeta nära medarbetare, socialsekreterare och andra aktörer för att skapa en helhet i stödet till brukaren.
• Driva förbättrings- och utvecklingsarbete för ökad effektivitet, digitalisering och brukarfokus.
• Delta i förvaltningens ledningsgrupp och bidra till gemensamma strategiska beslut.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom vård, omsorg, socialt arbete eller beteendevetenskap. Du har erfarenhet av ledarskap, gärna inom hemtjänst eller äldreomsorg, och är van att arbeta med både personal- och budgetansvar.
Du är trygg i ditt ledarskap och skapar engagemang och delaktighet bland medarbetarna. Du har god kännedom om socialtjänstlagen (SoL) och de krav som ställs på kvalitet, rättssäkerhet och dokumentation. Som person är du strukturerad, kommunikativ och har förmåga att driva utveckling och förändring på ett hållbart sätt.
Vi ser också att du har:
• Högskoleutbildning med inriktning mot vård, omsorg, socialt arbete eller annan likvärdig utbildning
• Erfarenhet av ledarskap och personalansvar, gärna inom hemtjänst
• Kunskap om socialtjänstlagen (SoL) och andra relevanta regelverk
• Erfarenhet av verksamhetsstyrning och ekonomiskt ansvar
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Vill du vara med och leda en verksamhet där kvalitet, trygghet och bemötande står i centrum? Som enhetschef inom hemtjänsten får du möjlighet att utveckla framtidens omsorg tillsammans med engagerade medarbetare som varje dag gör skillnad.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-31 Tillträde enligt överenskommelse.
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334612". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Socialsekreterare
Angelika Lindgren angelika.lindgren@varberg.se +4634088783 Jobbnummer
9984362