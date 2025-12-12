Enhetschef till Assistansenheten, Korttidsboende LSS
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Vill du ta nästa steg i din chefskarriär och samtidigt göra skillnad i människors liv?
Vi söker nu en engagerad och närvarande enhetschef till Assistansenheten vid Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.
Välkommen till oss
Assistansenheten ansvarar för personlig assistans, två korttidsboenden enligt LSS, ledsagarservice och avlösarverksamhet. Det aktuella chefsuppdraget är för närvarande placerat inom korttidsboendena, men kan på sikt komma att variera och även omfatta ansvar för personlig assistans och ledsagning beroende på verksamhetens behov.
Som enhetschef rapporterar du direkt till områdeschefen och ingår i en stödjande och erfaren ledningsgrupp tillsammans med övriga chefskollegor. Hos oss får du en central och betydelsefull roll där du både leder det dagliga arbetet och bidrar till verksamhetens långsiktiga utveckling och kvalitet.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en organisation där samarbete, öppenhet och utveckling står i fokus. Du får ett spännande och meningsfullt uppdrag där du har möjlighet att påverka både din enhet och den övergripande verksamheten. Tillsammans med kompetenta kollegor är du med och formar en socialtjänst som möter framtidens behov med kvalitet och omtanke.
Vi erbjuder en arbetsmiljö där vi stöttar varandra, delar kunskap och arbetar målinriktat. Ditt ledarskap får ta plats, och du ges förutsättningar att utvecklas både som chef och som människa.
Vi tillämpar flextid, sommar- och vinterarbetstid. Vi har friskvårdsbidrag och som anställd så kan du ta del av förmånliga erbjudanden hos flera gymkedjor och simhallar.
Din roll
Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för verksamhetens kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du leder med tydlighet, skapar engagemang och bygger en trygg arbetskultur där medarbetarna får möjlighet att växa och ta ansvar.
I uppdraget ingår att leda utvecklingsarbetet inom enheten, att följa upp resultat och säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt, rättssäkert och med brukarnas bästa i fokus. Du samverkar både internt och externt och har ett omvärldsperspektiv som bidrar till att verksamheten ligger i linje med aktuella behov och förändringar. Rollen kräver god resurshushållning, långsiktighet och ett helhetsperspektiv både för din enhet och för stadsdelen som helhet.
I ditt uppdrag ingår bland annat att:
Upprätta och följa upp budget samt säkerställa ekonomisk balans
Leda och utveckla personal genom dialog, uppföljning och kompetensutveckling
Säkerställa att kvalitetsledningssystem och arbetsmiljöarbete följs
Omvandla övergripande mål till konkreta aktiviteter och resultat
Samverka med brukare, anhöriga, beställare och externa aktörer
Aktivt bidra till verksamhetsområdets utveckling i samarbete med övriga enhetschefer och områdeschef
Som stöd i ditt arbete har du tillgång till personal- och ekonomistödfunktioner samt flera digitala system.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
En relevant högskoleutbildning, eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig och aktuell chefserfarenhet inom personlig assistans
Goda kunskaper om för verksamheten relevanta lagar, styrdokument och regelverk
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Det är också mycket meriterande om du har:
Erfarenhet av verksamhetssystem som Aiai, Paraply och Medvind
God strategisk förmåga inom schemaläggning och bemanningsplanering
Aktivt intresse för omvärldsbevakning inom området.
Du är en trygg och tydlig ledare med en förmåga att både tänka strategiskt och samtidigt vara närvarande i det operativa arbetet. Du har lätt för att samarbeta och bygger förtroendefulla relationer, både inom den egna organisationen och i externa kontakter. Med ett lösningsfokuserat förhållningssätt är du självgående, strukturerad och tar initiativ som leder verksamheten framåt.
Ditt ledarskap präglas av tydlig kommunikation, där du skapar engagemang hos medarbetarna och drivs av gemensamma mål. Du. Du motiverar ditt team och skapar en arbetsmiljö där medarbetare känner sig delaktiga, sedda och uppskattade. Du har förmåga att planera, prioritera och strukturera arbetet på ett sätt som skapar både kvalitet och hållbarhet i verksamheten.
Du är flexibel, trygg i din roll och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet, ditt engagemang och din vilja att bidra till en arbetsplats där människor trivs och utvecklas.Publiceringsdatum2025-12-12Övrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
