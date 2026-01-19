Enhetschef Till Asih I Hässleholm, Mobila Team Och Specialiserad Vård
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Sjukvårdschefsjobb / Hässleholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Hässleholm
2026-01-19
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Nära vård och hälsa i Hässleholm
, Kristianstad
, Ängelholm
, Lund
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Nu välkomnar vi en enhetschef till ASIH i Hässleholm!
Mobila team och specialiserad palliativ vård i Skåne ingår organisatoriskt i förvaltningen nära vård och hälsa och består av fem olika geografiska verksamhetsområden; sydväst, nordväst, sydöst, mellersta och nordöst samt ett palliativt utvecklingscentrum som är regionövergripande.
Vårt övergripande mål är att erbjuda en likvärdig vård för alla invånare i Skåne oberoende av deras diagnos, ålder eller bostadsort. Insatserna kan ges som slutenvård, inskrivning inom ASIH, öppenvård eller konsultativa insatser. Även tidsbegränsade insatser ges som led i kurativ behandling, så kallade punktinsatser.
Vården är specialiserad utifrån varje enskild patients behov och målet är att erbjuda patienter och närstående avancerad vård, såväl medicinskt som psykosocialt, under dygnets alla timmar. Vi erbjuder specialiserad palliativ vård och annan avancerad sjukvård i hemmet till patienter bosatta i Hässleholm, Osby och Perstorps kommun.
Hos oss arbetar vi i team som består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, dietist, arbetsterapeuter, fysioterapeut, medicinska sekreterare, apotekare och chefsstöd men även psykolog inom en snar framtid.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Den här tjänsten är för dig som vill arbeta med ledarskap i en föränderlig organisation och som brinner för att vara med och utveckla verksamheten. Som enhetschef hos oss kommer du att leda en välfungerande och kompetent grupp med medarbetare som ständigt gör sitt yttersta för att uppfylla uppdraget, att ge god palliativ vård och högsta möjliga livskvalitet.
I rollen som enhetschef arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med ledningsansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Du är direkt underställd verksamhetschef och kommer att ingå i ledningsgruppen.
Till stöd har du även HR-specialist, MLA, ekonom och en enhetschefsgrupp. En stor del av arbetet innebär att coacha, utveckla och motivera medarbetarna. Du tydliggör och kommunicerar visioner, mål och strategier samt organiserar verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt där uppdraget och patienten är i fokus.
Du synliggör medarbetarnas idéer och bedriver ett personcentrerat ledarskap. Samverkan med andra aktörer, såsom kommun, sjukhus och privata och offentliga hälsovalsenheter utgör också en stor del av enhetens uppdrag. En samverkan som du som enhetschef har en ledande roll i.
Vi erbjuder dig ett arbete i en värderingsstyrd organisation, där du kommer ha stora utvecklingsmöjligheter. Du förväntas bygga vidare enheten tillsammans med en kompetent arbetsgrupp. Du kommer få utrymme att utvecklas och möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter samt vara drivande till att skapa en attraktiv arbetsmiljö.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/ledarskap-som-gor-skillnad/ Kvalifikationer
Vi söker dig som idag arbetar som chef/ledare med budget-, personal- samt verksamhetsansvar och det är meriterande om du har erfarenhet av att leda inom palliativ vård. Du vill arbeta med ledarskap i en föränderlig organisation och brinner för att vara med och utveckla verksamheten och medarbetarna. Du tänker strategiskt med helhetsperspektiv, har god analytisk och kommunikativ förmåga, är strukturerad samt har god samarbetsförmåga. Du är lyhörd, prestigelös, ansvarsfull lagspelare som kan prioritera och arbeta självständigt. Viktigt för oss är även att du är kreativ samt har förmågan att entusiasmera och skapa delaktighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Då det gäller de formella kraven, så har du som söker högskole- eller universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård, alternativt annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav, liksom giltigt B-körkort, då resor förekommer i tjänsten. Har du ledarskapsutbildning är detta meriterande för tjänsten. Om du har genomfört Region Skånes interna utbildningsprogram Framtida chefer är även detta meriterande för tjänsten.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C299872". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Nära vård och hälsa Kontakt
Anette Larsson, Verksamhetschef 0725-97 57 10 Jobbnummer
9690483