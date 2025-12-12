Enhetschef till arkiv och bibliotek, Stockholm
2025-12-12
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria arbetar med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang.
Myndigheten har ett väl integrerat hållbarhetsarbete och vill även inspirera andra till att agera för en hållbar framtid.
Vi har ett spännande utvecklingsarbete framför oss när myndigheten växer 2026. Vi ska fortsätta att utveckla en kultur och arbetssätt där människor och idéer får utrymme att växa och samtidigt bygga en gemensam kultur med gemensamma arbetssätt i en ny organisationsstruktur i en större myndighet. Vi utvecklar en effektiv samarbetskultur som kännetecknas av tillit, nyfikenhet och ansvarstagande. En kultur där vi blir bättre tillsammans!
Som enhetschef ansvarar du, tillsammans med enhetens medarbetare, för att leda och utveckla myndighetens verksamhet inom området. På enheten finns 14 arkivarier, arkivassistenter och bibliotekarier som arbetar på myndighetens olika verksamhetsorter och museer. Verksamheten har tidigare varit inordnad i samlingsenheter på respektive museum, men från och med januari samlas kompetensen i en egen enhet med stora möjligheter att stärka och utveckla området. Samarbeten över enhetsgränser kommer vara fortsatt viktigt och ditt ansvar är att främja och utveckla det. Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du har ansvar för kvalitetssäkring av processer inom området för arkivering, förvaltning av samlingarna, informationshantering och förmedling och tillsammans med chefskollegorna på avdelningen arbetar du för att utveckla verksamheten.
Myndigheten står i startgropen för flera spännande utvecklingsprojekt som du tillsammans med medarbetarna kommer att driva:
- Nya lokaler för arkiven och biblioteket på Sjöhistoriska museet
- Utredning av digitaliseringsverksamheten i myndigheten för att i egen regi kunna omhänderta digitisering, registrering och tillgängliggörande av fotografier, arkivmaterial och böcker
- Utveckling, förvaltning och tillgängliggörande av Fredsarkivet (digitalt arkiv kring Sveriges deltagande i fredsinsatser)
- Implementering av nytt bibliotekssystem och framtagande av gemensam bibliotekspolicy
- Implementering av e-arkiv. Till enhetens ansvarsområde hör ämbetsarkivet och informationsförvaltningen inom myndigheten
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha eftergymnasial utbildning inom offentlig förvaltning, arkivvetenskap, museivetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap eller vad arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du ska ha ledarerfarenhet och god vana av att arbeta som chef med personalansvar, samt budget- och arbetsmiljöansvar. Du ska ha erfarenhet av digital informationshantering. Du har ett brett nätverk inom verksamhetsområdet och är väl insatt i aktuella frågor så som undanförsel/beredskap och digitalisering. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Har du tidigare arbetat som chef i staten eller har erfarenhet av att leda på distans är det meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av digital förvaltning och tillgängliggörande av samlingsdata samt har kunskap om standarder för digital kulturarvsinformation, så som LOD-och FAIR-principer.
Dina egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och dina ledaregenskaper i synnerhet. Du har ett tillitsbaserat ledarskap och verkar för ett aktivt medarbetarskap och självledarskap hos dina medarbetare. Som person är du positiv och engagerande men också lyhörd, förtroendeingivande och skapar lätt tillitsfulla och varaktiga relationer. Du har ett utpräglat helhetsperspektiv och kan identifiera verksamhetens behov och omsätta det i konkreta planer. Du har förmåga att tänka strategiskt och motiveras av att utveckla verksamheten. Du är van att arbeta utifrån ett projektbaserat arbetssätt och trivs i förändrings- och förbättringsarbete. Du är strukturerad och har en mycket god förmåga att prioritera och kan leda processer som bidrar till ökad samverkan.
Mer om oss
Enheten tillhör avdelningen Samlingar och arkiv. Till avdelningen hör även respektive museums föremålsenhet och fartygsenhet. Enheten ansvarar för alla myndighetens arkiv och bibliotek, samt även myndighetens ämbetsarkiv och Fredsarkivet.
Om myndigheten
SMTM är en museimyndighet som idag driver och utvecklar Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak-Museum of Wrecks samt Järnvägsmuseet. Från och med 1 januari 2026 blir även de försvarshistoriska museerna Armémuseum och Flygvapenmuseum en del av myndigheten, som då också byter namn till Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria. Myndigheten kommer att sysselsätta omkring 390 anställda från 1 januari.
Anställning
Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsort är Stockholm, men resor till alla verksamhetsorter förekommer frekvent i tjänsten.
Månadslön, vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan.
Lina Mårtensson, 0455-35 93 30
Jens Haumann, ST: 08-519 549 93
Anna Silwerulv, Saco-s: 08-519 549 62 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 11 januari genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev. Första intervjuer hålls 20-21 januari. För slutkandidat kommer vi genomföra arbetspsykologiska tester.
Statens museer för maritim-, transport- och försvarshistoria är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. SMMTF har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss, oavsett kön, könsidentitet och uttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller etnisk tillhörighet.
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
