Enhetschef till Ambulanssjukvården i Östra Norrbotten
2025-12-12
Mycket nytt är på gång inom ambulanssjukvården i Norrbotten och som enhetschef är du med och skapar vår framtida verksamhet. Den vägburna ambulanssjukvården med 15 ambulansstationer ingår i verksamhetsområdet Akut omhändertagande. Där ingår även länets akutmottagningar/IVAK-enheter och den luftburna ambulanssjukvården.
Vi hoppas att du vill utveckla ambulanssjukvården tillsammans med oss.
Vi söker
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning inom ett område som bedöms relevant för tjänsten. Du har ett genuint intresse för ledarskap och vill aktivt bidra till utvecklingen av både verksamheten och dina medarbetare. Du har en god förmåga att fatta beslut i linje med regionens mål och riktlinjer, och du kommunicerar på ett tydligt och lyhört sätt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av en ledande befattning, gärna inom hälso- och sjukvård, och särskilt värdefullt är det om du har arbetat inom ambulanssjukvård.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en stabil och trygg ledare som skapar engagemang, delaktighet och motivation i arbetsgruppen. Du har lätt för att samarbeta och samverka med andra, samtidigt som du är initiativtagande, strukturerad och har förmåga att prioritera och arbeta självständigt. Ditt ledarskap präglas av tydlighet, kvalitetstänkande och ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Det här får du arbeta med
Som enhetschef har du ett övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi, samt ett delegerat arbetsmiljöansvar. Du ingår i ledningsgruppen för ambulanssjukvården och rapporterar direkt till verksamhetschefen. I rollen förväntas du bidra aktivt till hela verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Tjänsten innebär nära samarbete med övriga enhetschefer inom området Östra, liksom samverkan med andra delar av Region Norrbotten och externa aktörer.
Du kommer att vara chef för Ambulansen i Pajala, Överkalix och Övertorneå. Ambulanssjukvården har ansvar för ca 34 medarbetare. Du kommer ha ett nära samarbete med övriga chefskollegor i ambulanssjukvårdens ledningsgrupp samt stöd av utvecklingsledare och central schemaplanerare.
Det här erbjuder vi dig
• Ett spännande och utvecklande arbete i en dynamisk miljö, oftast i högt tempo men ibland lite lugnare. Som ny chef i vår verksamhet får du en strukturerad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling efter ditt behov
• Tillgång till administrativt stöd i din roll som chef
• Hälsofrämjande arbetsplats med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Anställningen är en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tidsbegränsat chefsförordnande på tre år. Tjänsten är på heltid, med placering i Pajala, Övertorneå eller Överkalix, och arbetstiden är förlagd till dagtid. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Detta är ett heltidsjobb.
956 32 ÖVERKALIX
