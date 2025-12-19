Enhetschef till Ambulansen Mölltorp och resursteamet
2025-12-19
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Vi söker en ledare med hjärta för hälso- och sjukvård
Vi söker en ledare med hjärta för hälso- och sjukvård

Du kan vara den vi söker!
Ambulanssjukvården på Skaraborgs Sjukhus bedriver verksamhet dygnet runt, årets alla dagar.
Vi arbetar med ständiga förbättringar för att skapa patientsäkerhet, medicinsk kvalitet, god tillgänglighet samt en arbetsmiljö där våra medarbetare trivs. Ambulanssjukvården i Skaraborg består totalt av sex operativa enheter; Skövde, Mölltorp, Mariestad/Hova, Skara, Falköping/Tidaholm och Lidköping/Vara. Ambulanssjukvården ansvarar också för liggande sjuktransport. Inom verksamhetsområdet finns även Närsjukvårdsteamet och akutmottagningen.
Vi arbetar utifrån SkaS värdegrund; kompetent, engagerad och omtänksam. Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef vid Ambulansen SkaS är du direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetsledningen för verksamhetsområde 4. Du har en central roll i att leda och utveckla verksamheten i enlighet med Västra Götalandsregionens mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ledning, styrning och utveckling: Tillsammans med verksamhetschefen och dina chefskollegor ansvarar du för att planera, leda och utveckla enheten och verksamheten. Du har fullt chefsansvar för din enhet gällande verksamhet, ekonomi och personal.
Operativt ledningsansvar: Du ingår i ett rullande schema som Ambulanschef i beredskap (ACiB), vilket innebär ett övergripande operativt ledningsansvar dygnet runt. Du hanterar händelser och incidenter inom den prehospitala verksamheten i Skaraborg som kan påverka ordinarie drift, samt samverkar vid behov med övriga förvaltningars ACiB inom regionen.
Förbättringsarbete: Ambulansen är en verksamhet i ständig utveckling. Du driver förbättrings- och utvecklingsarbete och är en nyckelperson i att skapa framtidens ambulanssjukvård. Just nu medverkar vi också i intressanta forskningsprojekt.
Regionala uppdrag: Vissa regionala uppdrag kan komma att ingå i tjänsten.
Din enhet
Du ansvarar för Ambulansstationen i Mölltorp med cirka 16 medarbetare.
Du delar ansvar med en chefskollega för verksamhetens Resursteam som omfattar cirka 40 medarbetare. I det dagliga arbetet har du stöd av ledningsgruppen, bemanningskoordinatorer och stabsfunktioner. Kvalifikationer
Som person har du god självkännedom och fungerar som en förebild för både medarbetare och chefskollegor. Du sätter alltid patienten i centrum och bygger starka relationer med medarbetare, kollegor och samarbetspartners. Du arbetar i linje med ledningsgruppens värderingar och tar initiativ som gynnar helheten - både inom verksamheten, Skas förvaltning och Västra Götalandsregionen.
Du är utbildad inom hälso- och sjukvård. Du har erfarenhet som chef och/eller erfarenhet av att leda andra i dagligt arbete. Du har en utmärkt kommunikativ förmåga och kan anpassa ditt budskap efter situation och målgrupp. Dessutom är du utvecklingsinriktad, målfokuserad och har en stabil värdegrund som harmonierar med vår och genomsyrar ditt arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.Övrig information
För att stödja dig i ditt chefsuppdrag erbjuder Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Sjukhus olika chefsutbildningar. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och har ett ledarskaps- och chefsutvecklingsprogram.
Slutkandidater kommer att genomföra tester och intervjuer på Västra Götalandsregionens Center för chefsrekrytering.
Vid tillsättning av tjänst krävs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret, vilket hanteras av arbetsgivaren.
Tillträde enligt överenskommelse. Årsarbetstid tillämpas.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
