Enhetschef till Altplatsens vård-och omsorgsboende
Göteborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2025-12-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker en enhetschef som vill utvecklas i en framtidsbransch, leda med fokus på delaktighet och tillit samt spela en viktig roll för hyresgästerna på Altplatsens vård-och omsorgsboende.
Altplatsens vård- och omsorgsboende ligger i Västra Frölunda, med närhet till Ruddalens friluftsområde, matbutik, Frölunda Torg och Frölunda kulturhus. Vi har 96 lägenheter och erbjuder vård och omsorg för hyresgäster med demenssjukdom och inom somatik. Vi har också en mötesplats - Träffpunkten - där många aktiviteter utförs på vardagar. Vi är cirka 100 personer som arbetar tillsammans för att göra vardagen trivsam för hyresgästerna.
I rollen som enhetschef är ditt uppdrag att tillgodose hyresgästernas behov av omsorg och service genom att leda engagerade arbetsgrupper. Tillsammans med medarbetarna utvecklar ni verksamheten genom att skapa en gemensam vision och främja en god och dynamisk arbetsmiljö utifrån ett tillitsbaserat ledarskap. Du har ett tätt samarbete med dina tre enhetschefskollegor.
Du leder med ett inkluderande och jämlikt förhållningssätt och ser mångfald som en styrka i verksamheten. Du tar ansvar för arbetsmiljön i sin helhet och skapar förutsättningar för att alla medarbetare bemöts med respekt, kan utvecklas och må bra i sitt arbete.
Du ingår i ledningsgruppen bestående av verksamhetschef och övriga enhetschefer i stadsområdet och i ditt uppdrag har du ett ekonomi-, personal och arbetsmiljöansvar. Till din hjälp finns olika stödfunktioner såsom ekonomi, HR och kvalitetsutvecklare samt en trygghetsjour som hanterar delar av ditt uppdrag kvällar och helger. På enheten finns även en administratör med inriktning planering samt omsorgshandledare.
För att stötta och utveckla dig i ditt ledarskap erbjuder Göteborgs Stad olika introduktionsmoduler samt kompetensutvecklingsprogram som är riktade till chefer.
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete i en tillitsfull arbetsmiljö. Ansök nu och ta chansen att arbeta för vårt gemensamma mål - en likvärdig vård och omsorg.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
Högskoleutbildning om minst 120 högskolepoäng inom vård och omsorg, socialt arbete eller beteendevetenskap
Alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete som chef inom äldreomsorg
God kännedom om gällande lagstiftning:
Socialtjänstlagen (SoL)
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Genomgången ledarskapsutbildning
Personliga kompetenser:
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar andra och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt.
Du är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1045". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Annelie Westlund Verksamhetschef annelie.westlund@aldrevardomsorg.goteborg.se 076-5133609 Jobbnummer
9658697