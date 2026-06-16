Enhetschef till Aleris Klinisk fysiologi på Folkungagatan

Aleris Sjukvård AB / Biomedicinjobb / Stockholm
2026-06-16


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Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vill du leda en välfungerande verksamhet med hög kompetens, stark teamkänsla och nöjda patienter?
Aleris Klinisk fysiologi är en av Sveriges största öppenvårdsverksamheter inom sitt område och arbetar på uppdrag av Region Stockholm. På vår mottagning på Folkungagatan utför vi avancerade fysiologiska undersökningar inom hjärta, kärl och lungor med hög medicinsk kvalitet och ett starkt patientfokus.
Nu söker vi en enhetschef som vill ta vid i en verksamhet som präglas av goda resultat, hög patientnöjdhet och ett nära samarbete mellan professionerna. Våra medarbetare beskriver verksamheten som en arbetsplats med hög kompetens, stort engagemang och ett gott arbetsklimat, något som också speglas i våra fina resultat i medarbetarundersökningar.
Det här är en möjlighet för dig som vill leda en redan stark verksamhet vidare och samtidigt vara med och forma framtidens kliniska fysiologi.
Om rollen
Som enhetschef har du ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi och kvalitet. Du leder ett kompetent tvärprofessionellt team bestående av biomedicinska analytiker och läkare där samarbete och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen.
Du arbetar nära verksamhetschef och övriga chefer inom verksamhetsområdet och blir en viktig del av det fortsatta utvecklingsarbetet.
Vi söker dig som är en närvarande och tydlig ledare som kan skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas, samtidigt som du driver verksamheten framåt med fokus på kvalitet, tillgänglighet och arbetsglädje.
Dina huvudsakliga ansvarsområden

Leda, coacha och utveckla medarbetare och verksamhet

Ha personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar

Säkerställa hög medicinsk kvalitet och god tillgänglighet

Driva förbättrings- och utvecklingsarbete

Arbeta med verksamhetsuppföljning och kvalitetsarbete

Bidra till en positiv kultur där samarbete, delaktighet och engagemang står i centrum

Bygga och utveckla relationer med interna och externa samarbetspartners

Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en trygg ledare som kombinerar verksamhetsförståelse med ett genuint intresse för människor.
Vi söker dig som har:

Erfarenhet från verksamhet inom klinisk fysiologi

Tidigare chefserfarenhet med personal- och budgetansvar eller annan dokumenterad ledarerfarenhet

Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete

God förståelse för kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård

Förmåga att skapa engagemang, delaktighet och förtroende

God kommunikativ förmåga och ett prestigelöst arbetssätt

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du möjlighet att leda en verksamhet som redan står på en stabil grund.
Vi erbjuder:

En välfungerande verksamhet med hög patientnöjdhet och goda kvalitetsresultat

Engagerade och kompetenta medarbetare med stark laganda

Ett nära och välfungerande samarbete mellan olika professioner

En organisation med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka

Ett utvecklande chefsuppdrag där du får kombinera ledarskap med verksamhetsutveckling

Kollektivavtal och konkurrenskraftiga anställningsvillkor

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning

Heltid

Tillträde enligt överenskommelse

Individuell lönesättning

Kollektivavtal finns

Publiceringsdatum
2026-06-16

Så ansöker du
Vill du vara med och leda en verksamhet som kombinerar hög medicinsk kompetens med starkt medarbetarengagemang och mycket nöjda patienter?
Varmt välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Frågor om tjänsten
Efva Lagerstedt Affärsområdeschef 070-737 54 56

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7915170-2055613".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aleris Sjukvård AB (org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Folkungagatan 129 (visa karta)
116 30  STOCKHOLM

Arbetsplats
Aleris Sverige

Jobbnummer
9966028

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