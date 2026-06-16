Enhetschef till Aleris Klinisk fysiologi på Folkungagatan
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2026-06-16
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
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eller i hela Sverige
Vill du leda en välfungerande verksamhet med hög kompetens, stark teamkänsla och nöjda patienter?
Aleris Klinisk fysiologi är en av Sveriges största öppenvårdsverksamheter inom sitt område och arbetar på uppdrag av Region Stockholm. På vår mottagning på Folkungagatan utför vi avancerade fysiologiska undersökningar inom hjärta, kärl och lungor med hög medicinsk kvalitet och ett starkt patientfokus.
Nu söker vi en enhetschef som vill ta vid i en verksamhet som präglas av goda resultat, hög patientnöjdhet och ett nära samarbete mellan professionerna. Våra medarbetare beskriver verksamheten som en arbetsplats med hög kompetens, stort engagemang och ett gott arbetsklimat, något som också speglas i våra fina resultat i medarbetarundersökningar.
Det här är en möjlighet för dig som vill leda en redan stark verksamhet vidare och samtidigt vara med och forma framtidens kliniska fysiologi.
Om rollen
Som enhetschef har du ansvar för verksamhet, medarbetare, ekonomi och kvalitet. Du leder ett kompetent tvärprofessionellt team bestående av biomedicinska analytiker och läkare där samarbete och kunskapsutbyte är en naturlig del av vardagen.
Du arbetar nära verksamhetschef och övriga chefer inom verksamhetsområdet och blir en viktig del av det fortsatta utvecklingsarbetet.
Vi söker dig som är en närvarande och tydlig ledare som kan skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas, samtidigt som du driver verksamheten framåt med fokus på kvalitet, tillgänglighet och arbetsglädje.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla medarbetare och verksamhet
Ha personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
Säkerställa hög medicinsk kvalitet och god tillgänglighet
Driva förbättrings- och utvecklingsarbete
Arbeta med verksamhetsuppföljning och kvalitetsarbete
Bidra till en positiv kultur där samarbete, delaktighet och engagemang står i centrum
Bygga och utveckla relationer med interna och externa samarbetspartners
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en trygg ledare som kombinerar verksamhetsförståelse med ett genuint intresse för människor.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från verksamhet inom klinisk fysiologi
Tidigare chefserfarenhet med personal- och budgetansvar eller annan dokumenterad ledarerfarenhet
Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
God förståelse för kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård
Förmåga att skapa engagemang, delaktighet och förtroende
God kommunikativ förmåga och ett prestigelöst arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du möjlighet att leda en verksamhet som redan står på en stabil grund.
Vi erbjuder:
En välfungerande verksamhet med hög patientnöjdhet och goda kvalitetsresultat
Engagerade och kompetenta medarbetare med stark laganda
Ett nära och välfungerande samarbete mellan olika professioner
En organisation med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka
Ett utvecklande chefsuppdrag där du får kombinera ledarskap med verksamhetsutveckling
Kollektivavtal och konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Kollektivavtal finnsPubliceringsdatum2026-06-16Så ansöker du
Vill du vara med och leda en verksamhet som kombinerar hög medicinsk kompetens med starkt medarbetarengagemang och mycket nöjda patienter?
Varmt välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Frågor om tjänsten
Efva Lagerstedt Affärsområdeschef 070-737 54 56 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7915170-2055613". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Folkungagatan 129 (visa karta
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116 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9966028