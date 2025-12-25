Enhetschef till akut och intag för Rättspsykiatri, avd H2
Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård i Stockholms län och har ett länsövergripande ansvar för patienter som kommer från kriminalvården.
Kliniken har ca 550 anställda fördelade på 15 vårdavdelningar och två öppenvårdsmottagningar vilka är lokaliserade till Helix i Flemingsberg och Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.
Vi söker nu enhetschef till avd H2 som är en av två rättspsykiatriska akutenheter i Stockholm. Avd H2 tar emot och vårdar akut sjuka patienter för i huvudsak vård enligt lag om rättspsykiatrisk vård (LRV). En stor del av patienterna befinner sig i en juridisk process där det ännu inte har avgjorts om de ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård eller dömas till annan påföljd. Dessa patienter är häktade och lyder under häkteslagen, resterande är dömda och vårdas enligt lag om rättspsykiatrisk vård (LRV). De patienter som vårdas hos oss har ofta en komplex problematik med långvariga och allvarliga psykiska sjukdomar ofta i kombination med beroendeproblematik. Här hittar du mer information om oss och vår verksamhet: Läs merDina arbetsuppgifter
Som enhetschef för avd H2 leder, organiserar och utvecklar du enheten mot uppsatta mål, du har personal-, resultat- och arbetsmiljöansvar för 36 medarbetare. Du har ett nära samarbete med den andra akutenhetens enhetschef och är direkt underställd sektionschefen.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet som chef inom politiskt styrd organisation med personal-och resultatansvar för större personalgrupp. Har lämplig grundkompetens med formell ledarskapsutbildning.
Tidigare chefsbefattning inom hälso-och sjukvårdsverksamhet, gärna rättspsykiatrisk eller allmänpsykiatrisk vård samt specialistutbildning i psykiatrisk vård är meriterande.
Vi söker dig som är tydlig och trygg i din ledarroll och som har förmågan att skapa ett positivt och innovativt arbetsklimat. Som enhetschef har du många samverkansytor och vi sätter därför ett stort värde på din förmåga att samarbeta och skapa goda relationer och nätverk med kollegor och medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning i grundbefattning med ett förordnande som enhetschef på tre år.
Hälso- och sjukvården bygger på respekt för människovärdet. Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Vi förutsätter att du som medarbetare hos oss delar dessa värden.
Vi tillämpar drogtestning och registerkontroll i samband med anställning.
Som medarbetare hos oss får du möjligheter att utvecklas i din roll samtidigt som du får tillgång till förmåner såsom friskvårdsbidrag upp till 5000 kr/år, fri hälso- sjukvård samt flexibel arbetstid.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling.
