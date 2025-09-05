Enhetschef till administrativa enheten på medicinska specialistkliniken
Vill du leda ett team som är avgörande för att vården ska fungera smidigt? Som enhetschef hos oss får du kombinera ledarskap med utveckling av både människor och verksamhet - alltid med patienten i fokus.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Som chef spelar du en viktig roll för att utveckla verksamhet och medarbetare. Vi vill ge dig bästa förutsättningarna i din roll. Som ny chef får du ett introduktionsprogram och, om du vill, stöd av en mentor. Vi erbjuder även ledarutvecklingsprogram för chefer på olika nivåer som ger kunskap, verktyg och mod att utvecklas i rollen som ledare. Vi har också egna ledardagar för alla chefer, utbildningar i förändringsledning, arbetsmiljöarbete, kommunikation och bemötande i vården samt mycket annat.
Att dessutom arbeta och/eller bo i Motala är att välja ett vattennära boende i bra prisklass, med närhet till det mesta. Det kallar vi vardagslyx! På bekvämt cykelavstånd nås så väl natur och stadsliv. Tillsammans med ett bekvämt pendlingsavstånd till Linköping och andra större städer ger det goda möjligheter till ett rikt liv.
Ditt uppdrag som enhetschef är att tillsammans med medarbetarna leda, planera och utveckla verksamheten mot uppsatta mål. Du kommer att ha chefsansvar för drygt 20 medarbetare, varav de flesta är vårdadministratörer och några är samordnare. I detta ingår delegerat personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Du samarbetar med övriga enhetschefer samt ingår i verksamhetens ledningsgrupp.
Våra vårdadministratörer är idag 20 medarbetare som arbetar och stöttar varandra i arbetet med vårdnära administration till klinikens alla enheter. Våra personalsamordnare har en nyckelroll på vår klinik och ofta den första viktiga kontakten med olika medarbetare och studenter. Du stödjer dina medarbetare i deras arbete för en god och patientsäker vård genom att säkerställa att klinikens medarbetare får gott administrativt stöd och en bra arbetsmiljö genom god schemaplanering och bra introduktion.
Om dig
Du som söker har en hälso- och sjukvårdsrelaterad utbildning, gärna som vårdadministratör. Har du tidigare chefserfarenhet eller arbetat inom vården, särskilt öppenvården, är det meriterande.
Dina personliga egenskaper är avgörande för att trivas och lyckas i tjänsten. Den här tjänsten passar dig som arbetar du bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du är en trygg ledare som engagerar och förser andra med befogenheter för att effektivt nå gemensamma mål. Du har förmågan att hantera komplexa frågor och lösa komplicerade problem. Rollen kräver att du har en god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Det är viktigt att du ser möjligheter i förändringar.
Svenskkunskaper motsvarande C1-nivå är ett krav.
Du anställs i din grundprofession med ett tidsbegränsat chefsförordnande.
Vi återkopplar på din ansökan måndag 6 oktober. Intervjuer planeras till eftermiddagen 8 oktober, förmiddagen 9 oktober samt eftermiddagen 13 oktober - lägg gärna in dessa tider i din kalender redan nu.
Rekryteringstester kan bli aktuella i processen.
