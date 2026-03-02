Enhetschef till Administrativa enheten, Närsjukvården i östra Östergötland
2026-03-02
Administrativa enheten är en sammanslagen enhet som hanterar all patientnära vårdadministration för hela Närsjukvården i öster.
Här arbetar 38 vårdadministratörer. Nu söker vi dig som tillsammans med medarbetarna vill fortsätta utvecklingen av enheten!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Som chef spelar du en viktig roll i att utveckla verksamhet och medarbetare. Vi vill ge dig bästa förutsättningarna i din roll. Som ny chef får du ett introduktionsprogram och, om du vill, stöd av en erfaren mentor. Vi erbjuder även ledarutvecklingsprogram för chefer på olika nivåer som ger kunskap, verktyg och mod att utvecklas i rollen som ledare. Vi har också egna ledardagar för alla chefer, utbildningar i förändringsledning, arbetsmiljöarbete, kommunikation och bemötande i vården samt mycket annat.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef leder, planerar och utvecklar du verksamheten mot uppsatta mål. Tjänsten kräver ett närvarande och tydligt ledarskap där du skapar goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö präglad av psykologisk trygghet och arbetsglädje. Att sätta mål, följa upp och att återkoppla är en viktig uppgift. Uppdraget innebär ett från verksamhetschef delegerat ansvar för verksamhet, budget, medarbetare och arbetsmiljö. Du kommer att vara en del av klinikledningen och förväntas där bidra i klinikövergripande frågor i ledningsgruppsarbetet på Geriatriska kliniken.
Arbetsgrupp
I början av 2025 genomfördes en omorganisation där den Administrativa enheten skapades och samtliga av produktionsenhetens vårdadministratörer slogs samman till en gemensam enhet. Vårdadministratörerna hanterar all patientnära vårdadministration för hela Närsjukvården i östra länsdelen, bestående av Geriatriska kliniken, Medicinkliniken/LAH, Rehab öst och Akutkliniken. Arbetsgruppen består av 38 vårdadministratörer och enheten tillhör organisatoriskt Geriatriska kliniken. Medarbetarna sitter i mindre grupper i Geriatriska och Medicinklinikens administrativa klack. 17 medarbetare har sin placering mot Akutkliniken bestående av Akutmottagningen och Akutvårdsavdelningen och några sitter i Rehab Öst lokaler på Slottsgatan.
Medarbetarna på den Administrativa enheten är vårdadministratörer som tidigare hade sin anställning direkt mot respektive klinik. De har idag sitt huvudansvar mot den klinik de känner bäst men sen gemensamt ansvar och uppgifter även mot hela NSÖ.
Om dig
Vi ser gärna att du som söker har en vårdadministratörsutbildning alternativt annan utbildning inom hälso- och sjukvård. Har du gått chefsutbildning och/eller ledarutveckling ses det också som meriterande. För att lyckas i rollen söker vi dig som har vårderfarenhet samt erfarenhet av chef- och ledarskap, gärna flerårig sådan och med erfarenhet av att vara chef över en större medarbetargrupp.
Vidare har du goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Det är meriterande om du har kunskaper i datasystemet Cosmic.
Vi söker dig som trivs i en chefsroll och som är bra på att skapa engagemang och delaktighet i arbetsgruppen kring de gemensamma målen. Som person är du trygg och stabil samt har en god förmåga till samarbete vilket genomsyras av att du är empatisk, lyssnar och kommunicerar klart och tydligt. Du bygger relationer präglade av respekt, lyhördhet och förtroende och bidrar till ett öppet och konstruktivt arbetsklimat.
Med ett eftertänksamt förhållningssätt fattar du beslut som inger trygghet och skapar struktur i vardagen. Du står stadigt i ditt uppdrag och bidrar till en arbetsmiljö där medarbetare känner sig sedda och respekterade. Du skapar tillit genom att vara lyhörd och tillgänglig i ditt ledarskap och du ger dina medarbetare förutsättningar att växa och ta ansvar. Vi värdesätter personlig mognad där du har god självkännedom, agerar med integritet och tar ansvar för ditt ledarskap. Stor vikt kommer att läggas vid personliga kompetenser.
Ansökan och anställning
Välkommen att kontakta verksamhetschef Alexandra Ekengren om du har frågor eller funderingar, telefon: 010-104 20 91 eller mail: alexandra.ekengren@regionostergotland.se
Facklig företrädare för Vision Pernilla Eklöf, telefon 010-104 16 14 eller mail: pernilla.eklof@regionostergotland.se
Sista ansökningsdag är 25 januari 2026. Vi planerar att genomföra intervjuer v. 5-7.
Chefsuppdraget är tidsbegränsat förordnande på fyra år (som kan förlängas) och du erbjuds en tillsvidareanställning i din grundprofession. Tillsättning av tjänsten sker enligt överenskommelse.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
