Enhetschef till administrativa enheten i förskoleförvaltningen, vikariat
Göteborgs kommun / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-09-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: Jobba i förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad. https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb!Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Är du en skicklig och engagerad ledare? Brinner du för att utveckla en enhet med hög kvalitet? Sätter du barnet i centrum? Vill du bli en av oss i vårt verksamhetsområde Administration, Barnhälsa samt Bemanning? Då är det dig vi söker!
Avdelning verksamhetsstöds gemensamma uppdrag är att på ett aktivt och nära sätt stödja medarbetare, chefer och förvaltningsledning i att leda bemanning, administrativa processer och barnhälsoarbete i förskolan. Vi söker nu en enhetschef till vår administrativa enhet i förskoleförvaltningen på ett vikariat under ett år. Som ny enhetschef tilldelas du en mentor inom vårt verksamhetsområde.
Sedan 2019 arbetar vi i en centraliserad organisation. Här arbetar totalt 100 administrativa medarbetare med olika inriktningar fördelat på fyra enhetschefer. Tillsammans skapar vi en administrativ enhet där målsättningen är en modern och professionell verksamhet där vårt uppdrag är att stödja medarbetare, chefer och förvaltningsledning i att leda administrativa processer.
Enheten är ett nära stöd till kärnverksamheten och arbetar med kvalificerat administrativt arbete utifrån fem huvudområden: löneadministration, IT-administration, ekonomiadministration, personaladministration, samt stöd i schemaplanering.
Som enhetschef leder, organiserar, och utvecklar du enheten tillsammans med kollegor och medarbetare. I uppdraget ingår även uppföljning vilket omfattar personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du följer upp, utvärderar och analyserar kontinuerligt för att säkerställa att vi utvecklar vårt arbetssätt som leder till kvalitet för barnen.
I din roll som enhetschef har du ett frekvent tvärsamarbete med medarbetare, rektorer, verksamhetschefer, kollegor och andra stödfunktioner inom förvaltningen samt fackliga parter. Enhetscheferna rapporterar till verksamhetschef och ingår i områdets ledningsgrupp. Tillsammans kvalitetssäkrar och utvecklar vi verksamheten och arbetar med komplexa processer som kräver både samverkan och långsiktigt fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen om minst 180 hp inom exempelvis HR, ekonomi, offentlig förvaltning eller motsvarande relevant inriktning
• Ledarerfarenhet
• Kännedom om förskolans uppdrag och villkor samt offentlig styrning
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Genomgått ledarutvecklingsprogram/chefsförberedande utbildning
• Tidigare chefserfarenhet med budget eller personalansvar
• Kunskap och erfarenhet inom enhetens ansvarsområde
• Kunskap om arbetsrätt, kollektivavtal och kommunala styrdokument
• Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete och att driva förbättrings- och förändringsprocesser
Personliga kompetenser
Genom entusiasm och positiv energi uppmuntrar du goda prestationer, skapar teamkänsla och ökad motivation. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.
Som person leder, utvecklar och driver du långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera organisatoriska frågor samt föreslå möjliga lösningar.
För att lyckas i rollen som enhetschef bör du ha förmåga till helhetssyn som förenar operativa planer med organisationens mål samt kunna kommunicera och leda dina medarbetare i riktning mot dem. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.
ÖVRIGT
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STC278805". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Linda Sinclair linda.sinclair@forskola.goteborg.se Jobbnummer
9516065