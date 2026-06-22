Enhetschef/Teknisk delprojektledare IT/MT-avdelningen, Gällivare/Kiruna
Region Norrbotten / Administratörsjobb / Gällivare Visa alla administratörsjobb i Gällivare
2026-06-22
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Beskrivning av verksamhetsområdet/enheten
Region Norrbotten utvecklar hälso- och sjukvård samt andra viktiga samhällsfunktioner för invånarna i länet. Med modern teknik och digitala lösningar arbetar vi målmedvetet för att skapa en hållbar framtid. Inom IT/MT-avdelningen samarbetar vi nära verksamheterna – tillsammans formar vi framtidens vård och hälsa.
Enheten Närstöd IT/MT ansvarar för drift och underhåll av IT och medicinteknisk utrustning vid Gällivare och Kiruna sjukhus samt vid hälsocentralerna i Gällivare, Kiruna, Jokkmokk, Pajala och Vittangi. Arbetet sker i nära och länsövergripande samarbete med övriga enheter inom IT/MT-avdelningen.
Som en del av stadsflytten i Kiruna bygger Region Norrbotten ett nytt sjukhus som beräknas stå klart 2031. IT/MT-avdelningen har ett centralt ansvar i arbetet med att utrusta det nya sjukhuset med IT och medicinteknik för att säkerställa verksamheternas funktionalitet och förmåga att bedriva vård. Avdelningen fungerar även som stöd och rådgivare vid planering, prioritering och beslut kring utvecklingsarbete och investeringar inom regionens verksamheter. Uppdraget omfattar även att säkra ramverk för regionens helhetsarkitektur inom IT/MT samt att fatta beslut om val av tekniska plattformar.
Vi söker
Vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad enhetschef som vill ta ett helhetsansvar för att vidareutveckla våra verksamheter inom IT och medicinsk teknik (MT) i Gällivare och Kiruna. Hos oss får du en nyckelroll i en samhällsviktig verksamhet där teknik, ledarskap och framtidens vård möts.
Som enhetschef leder och utvecklar du verksamheten genom ett strukturerat och inkluderande arbetssätt. Du planerar, organiserar, prioriterar och följer upp verksamheten med fokus på kvalitet, effektivitet och långsiktig utveckling. Du är en trygg och prestigelös ledare som uppmuntrar engagemang, tar tillvara idéer och omsätter dem i praktiken.
Med din helhetssyn och kommunikativa förmåga fungerar du som en naturlig länk mellan teknik och verksamhet. Du bygger förtroendefulla relationer, samarbetar nära andra funktioner och bidrar aktivt till utveckling av IT/MT-området inom regionen.
I rollen har du personalansvar för en grupp medicintekniska ingenjörer och tekniker inom IT och MT. Du får möjlighet att leda kompetenta medarbetare i en miljö där teknikens betydelse för vårdens kvalitet och säkerhet är avgörande.
Utöver ditt uppdrag som enhetschef får du en central roll som teknisk delprojektledare inom IT/MT i byggnationen av Region Norrbottens nya sjukhus i Kiruna – ett långsiktigt och samhällsviktigt projekt där du är med och formar framtidens vårdmiljö.
Vi söker dig som har:
Teknisk universitets- eller högskoleutbildning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av ledande roller, exempelvis som chef, projektledare eller teamledare
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av chefsuppdrag med personalansvar
Erfarenhet av projektledning i tekniska miljöer
Erfarenhet av arbete med medicinteknik och/eller IT
Erfarenhet av upphandlingar och samarbete med leverantörer
Det här får du arbeta med
Som enhetschef för Närstöd IT/MT ansvarar du för:
Drift och underhåll av IT och medicinteknisk utrustning vid Gällivare och Kiruna sjukhus samt hälsocentralerna i Gällivare, Kiruna, Jokkmokk, Pajala och Vittangi
Planering, genomförande och uppföljning av verksamhetens aktiviteter, avtal och budget, i nära samarbete med övriga enhetschefer inom IT/MT-avdelningen, främst inom det medicintekniska området.
Personalansvar för totalt elva medarbetare – sju placerade i Gällivare och fyra i Kiruna
Rapportering till verksamhetschef samt deltagande i IT/MT-avdelningens ledningsgrupp
Som teknisk delprojektledare i byggnationen av Kiruna nya sjukhus kommer du att:
Leda och samordna tekniska aktiviteter inom IT och medicinsk teknik
Säkerställa att tekniska aktiviteter identifieras, planeras och genomförs enligt projektets mål och tidplan
Sammanställa och följa upp aktivitetslistor för det övergripande IT/MT-området i projektet
Förmedla projektövergripande information och strategiska inriktningar till berörda tekniska grupper
Arbeta i nära dialog med verksamheten samt med delprojekt inom Facility Management och Fastigheter för att säkerställa att lösningarna möter verksamheternas behov
Det här erbjuder vi dig
En nyckelroll i en framåtblickande och dynamisk organisation
Möjligheten att påverka och forma regionens digitala framtid
Ett engagerat och kompetent team
Möjlighet till distansarbete utifrån vad verksamheten tillåter
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tidsbegränsat chefsförordnande på tre år. Tjänsten är på heltid med placering i Gällivare eller Kiruna, men där närvaro krävs på båda orterna någon dag per vecka. Arbetstiden är förlagd på dagtid, måndag – fredag, samt chef i beredskap utanför arbetstid ca var 8:e vecka. Tillträde enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal. Urval sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökingsdag.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
982 34 GÄLLIVARE/KIRUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Norrbotten Jobbnummer
9972618