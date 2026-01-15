Enhetschef sommarvik till ordinärt boende och särskilt boende för äldre
2026-01-15
Socialtjänsten i Piteå kommun är den största av kommunens 7 förvaltningar med ett uppdrag att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
I två av socialtjänstens avdelningar ingår ordinärt boende (hemtjänsten), Trädgårdens äldrecentra samt 9 Särskilda boende för äldre.
Vill du ha ett spännande och utmanande arbete med fantastiska kollegor och medarbetare så är det dig vi söker!
Välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Arbetet som enhetschef innebär att leda, planera och samordna verksamheten med brukaren i centrum. Insatserna vi utför är service, vård och omsorg. Arbetet är teambaserat i samverkan med omvårdnadspersonal samt Hälso- och sjukvårdsorganisationen. Som Enhetschef har du oftast ett helhetsansvar vilket innefattar verksamhet, ekonomi och personalansvar.
Kvalifikationer
Du bör ha lämplig eller pågående högskoleutbildning och/eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete i ledande ställning och erfarenhet av vård och omsorgsarbete är meriterande. Du ska vara flexibel, ansvarstagande, ha goda etiska och moraliska värderingar samt kunna arbeta både självständigt och i grupp. Stor vikt kommer att läggas vid personliga kompetenser.
B-körkort krävs i de flesta av sommarvikariaten.
Mer om tjänsten
Tillträde enligt överenskommelse.
Anställningen är på kontorstid, 100% samt tidsbegränsad.
För samtliga tjänster skall "Blankett för att kontrollera egna uppgifter - Begäran om utdrag från belastningsregistret för enskild person (442.3)" Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten - uppvisas i obrutet kuvert.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-01
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Månadslön enligt överenskommelse
