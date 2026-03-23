Enhetschef som vill utveckla vattenbruket och fiskerinäringen
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Arbetsuppgifter
Vill du leda vårt arbete med att utveckla en hållbar produktion av livsmedel inom vattenbruket och fiskerinäringen i linje med Sveriges livsmedelsstrategi? Är du intresserad av att arbeta med EU-stöd?
Vattenbruks- och fiskerinäringsenheten har i uppdrag att främja och stärka en hållbar konkurrenskraft för näringarna inom vattenbruket och yrkesfisket i linje med den nationella livsmedelsstrategins mål. Verktygen för detta är bland annat de åtgärder och ekonomiska medel som finns inom Sveriges havs-, fiskeri- och vattenbruksprogram där enheten är huvudansvarig. Under de kommande åren kommer enheten att arbeta intensivt med en reform av den EU-politik som ligger till grund för de ekonomiska stöd som enheten ansvarar för.
Som enhetschef arbetar du med att operativt och strategiskt leda din enhet med 13 medarbetare. Du har ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och leverans på uppsatta mål och att ta vara på medarbetares kompetens, lärande och drivkraft. I den här rollen kommer viktiga uppgifter präglas av utveckling, målstyrning, dialog och kommunikation. Du och dina medarbetare har många samverkansytor med näringarna, andra myndigheter, Regeringskansliet och EU-kommissionen. Du har även många viktiga samarbeten internt, inte minst den avdelning som handlägger EU-stöden. Arbetet kräver god förmåga att prioritera mellan uppgifter och hantera målkonflikter i dialog med samarbetspartners internt och externt.
Du är en del av i jordbruk- och analysavdelningens ledningsgrupp tillsammans med avdelningschefen som leder gruppen, biträdande avdelningschef och enhetscheferna för övriga sex enheter på avdelningen. I nära samarbete driver ni avdelningens utveckling framåt och du har ett särskilt fokus på de frågor som rör de blåa näringarna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och stabil ledare som kan navigera i en komplex bransch där dialoger ibland kan vara utmanande. Du står stadigt även när åsikter går isär och stöttar medarbetare på ett konstruktivt sätt. Rollen innebär många kontaktytor både internt och externt, och därför behöver du trivas i samverkan, bygga goda relationer och kommunicera tydligt i olika sammanhang.
Du har ett tydligt driv och tar initiativ som för verksamheten framåt. Du förmår att driva frågor långsiktigt samtidigt som du skapar goda förutsättningar för din enhet att utvecklas och leverera resultat.
Du har en högskoleexamen och flerårig erfarenhet från arbete inom ett relevant område. Du har också minst ett års erfarenhet av att leda andra, inklusive personal- och budgetansvar. Du behöver kunna uttrycka dig på både svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
* erfarenhet av arbete med EU-frågor
* erfarenhet från arbete med vattenbruks- och/eller fiskerinäringsfrågor
* erfarenhet från arbete inom offentlig förvaltning
* erfarenhet av arbete med företags- och näringsutveckling kopplat till livsmedelsproduktion.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Placeringsort är Jönköping med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Chefsuppdraget är idag ett tidsbegränsat förordnande med en tillsvidareanställning som grund. Under 2026 genomför Jordbruksverket en översyn av hantering av chefsförordnanden. Denna översyn kan leda till att du istället blir tillsvidareanställd i befattningen som chef.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.6-05269/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Jordbruk- och analysavdelningen Kontakt
Tillförordnad avdelningschef
Andreas Mattisson Andreas.Mattisson@jordbruksverket.se 036-15 51 98
9814553