Enhetschef som vill leda ett team av byggnadskonstruktörer med
2025-11-10
Om rollen
Är du en driven ledare som vill forma framtidens industri- och infrastruktursatsningar i Sverige? Som enhetschef för Structural Engineering, South & West får du möjlighet att leda en stark enhet med byggnadskonstruktörer som drar på lång erfarenhet av att utveckla robusta och hållbara konstruktioner inom industri, energi, vatten, infrastruktur anläggningar och flygplatser.
Det här är rollen för dig som vill kombinera strategiskt ledarskap, affärsutveckling och teknisk innovation - med ett tydligt mandat att påverka både arbetssätt och resultat i komplexa uppdrag.
Din nya befattning
Som Enhetschef leder du en kompetent enhet bestående av 28 byggnadskonstruktörer - en bra mix av erfarna och mindre erfarna kollegor, som tillsammans hittar kreativa lösningar och delar kunskaper för att stärka projektens kvalitet och innovation. Som en del av vår globala division, Industry & Infrastructure Facilities, har vi fokus på har vi fokus på att leverera hållbara lösningar till kunder inom industrin och infrastruktur.
Du har personal-, resultat- och leveransansvar och arbetar nära såväl kund som kollegor inom Buildings och övriga affärsområden. Du spelar en viktig roll i att identifiera affärsmöjligheter och utveckla våra erbjudanden. Arbetet sker i en global miljö där du bidrar till att stärka vår position på marknaden. Du rapporterar till divisionschefen och ingår i ledningsgruppen för området.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Bygga och vidareutveckla enhetens struktur, processer och arbetssätt enligt best practice
Personal-, budget- och resultatansvar för enheten
Aktivt stödja och coacha medarbetare i uppdrag
Identifiera nya affärsmöjligheter och bidra till utveckling av erbjudanden och tjänster
Samverka med kollegor inom Buildings och övriga affärsområden
Bidra till digitalisering, hållbarhet och innovationsarbete inom enheten.
Om dig
Flerårig erfarenhet av byggnadskonstruktion inom konsultverksamhet.
Relevant akademisk utbildning inom byggteknik eller liknande.
Tidigare erfarenhet av personalledning, med förmågan att leda, utveckla och motivera team
Erfarenhet av att driva affärsutveckling, utveckla kundrelationer och forma konkurrenskraftiga tjänsteerbjudanden
God förståelse för hållbarhetsprinciper och deras tillämpning inom byggnadskonstruktion
Förmåga att arbeta i en internationell miljö och hantera globalt samarbete
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder
En central ledarroll i en organisation med stark tillväxt och samhällsnyttigt uppdrag.
Möjlighet att påverka utvecklingen av framtidens industri- och infrastrukturlösningar.
Stor frihet att driva affärsutveckling och forma enhetens strategiska riktning i nära samverkan med kunder och interna intressenter.
Kompetenta och engagerade kollegor i en öppen och samarbetsinriktad kultur.
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder.
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen.
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan.
Är du vår nya Enhetschef?
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team! Vi tar tacksamt emot ditt CV som ett första steg.
Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka. Vi vet att vissa sökande endast lämnar in ansökan om de uppfyller alla villkor. Passion och potential kan dock i många fall väga upp ett perfekt CV, och i Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå lämnar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten eller en annan roll i vårt team.
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
