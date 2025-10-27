Enhetschef som vill bidra till ett starkare försvar
2025-10-27
Har du erfarenhet av att leda andra i en ingenjörstung verksamhet? Vill du bidra till att stärka Försvarsmaktens och Sveriges förmåga? Du kan du vara den vi söker som chef för enheten produktionsstöd flygbas- och flygsäkerhetsmateriel. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Här leder du en verksamhet med medarbetare som skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Som chef blir du en central del av verksamhetsstödet till Försvarsmakten och FMV samt företräder myndighetens vision, mål och värdegrund. Du ansvarar för verksamhet, personal och arbetsgivarfrågor och är den viktigaste kommunikationskanalen för dina medarbetare. Enheten består av åtta medarbetare, bland annat produktledare och systemingenjörer, som arbetar i projektform där olika kompetenser samverkar för att leverera lösningar av hög kvalitet, i tid och inom givna ramar.
Vidare arbetar du i enlighet med verksamhetens mål utifrån gällande regelverk och riktlinjer inom aktuella ansvarsområden. Som chef är du dina medarbetares viktigaste kommunikationskanal och ansvarar för att leda, stödja och utveckla dina medarbetare och verksamheten, samtidigt som du vid behov också deltar i det operativa arbetet.
Du har även ett nära samarbete med övriga enheter i Linköping och Stockholm, deltar aktivt i avdelningens ledningsgruppsarbete samt stödjer avdelningschef. Rollen kan innebära ansvar för beredning av frågor inom avdelningens ansvarsområde och erbjuder möjlighet att kombinera chefsuppdraget med forskning och teknikutveckling kopplat till flyg- och/eller rymdområdet.
Tjänsten är placerad i Linköping men kommer att medföra frekventa resor till Stockholm. Även andra resor ingår i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. Du har aktuell och relevant erfarenhet av arbetsledande roll i en ingenjörstung verksamhet samt kunskap om såväl projektstyrning som designarbete. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har relevant erfarenhet av systemarbete, systems engineering (SE) eller försvarsvarssektorn. Likaså om du har aktuell erfarenhet av forskning och teknikutveckling inom flyg-/rymdområdet. Vi ser positivt på om du har kunskap om utveckling av flygsystem eller relevant ledarskapsutbildning.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss och vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Som chef hos oss leder du verksamheten med tydlig riktning, målmedvetenhet och uthållighet. Du säkerställer att både kortsiktiga och långsiktiga mål nås genom strukturerat arbete, ansvarstagande och förankring hos medarbetarna. Du bygger tillitsfulla relationer och främjar en inkluderande, respektfull arbetsmiljö där engagemang, gemenskap och mångfald står i centrum. Med stabilitet, mod och integritet tar du ansvar för beslut och handlingar, leder med värdegrund i fokus och agerar tryggt även i utmanande situationer. Genom strategisk helhetssyn prioriterar och samordnar du resurser, driver förbättringar och stärker myndighetens långsiktiga utveckling och förtroende.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde flyg- och rymdmateriel som ansvarar för de flyg- och rymdsystem som används av Försvarsmakten, exempelvis stridsflyg, helikoptrar och transport- och specialflyg. Inom verksamhetsområdet och avdelningen flygteknik och rymdsystem finns enheten produktstöd flygbas- och säkerhetsmateriel. Enheten som består av åtta medarbetare arbetar med anskaffning och vidmakthållande av flygbas- och flygsäkerhetsmateriel, obemannade flygsystem, rymdsystem samt forskning och teknikutveckling.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 16 november 2025.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• I urvalsarbetet kan vi komma att genomföra tester med stöd av extern leverantör.
• Våra fackliga företrädare är SACO Mikael Svensson, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Thomas Kihlström och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Henrik Ericsson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Ellinor Rosengren Thelin på ellinor.rosengren.thelin@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
