Enhetschef sökes till Svalövs kommun, vård och omsorg - Svalövs kommun, Område Slätten - Sjukvårdschefsjobb i Svalöv

Svalövs kommun, Område Slätten / Sjukvårdschefsjobb / Svalöv2021-04-09Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 300 invånare.2021-04-09Vi arbeta teambaserat som innebär att Du som enhetschef har ansvar för legitimerad personal och omvårdnadspersonal som arbetar i Hemsjukvården/hemvården.Som enhetschef arbetar du verksamhetsnära i det dagliga med att stödja och entusiasmera medarbetarna där du bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Med rollen följer också ett ekonomiskt ansvar för enheten, där du följer upp och tillser att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. Din förmåga att kommunicera , skapa engagemang och delaktighet är viktiga egenskaper i ditt ledarskap. Du har ett helhetstänk och är en transparant, prestigelös ledare med fokus på att leverera en god och säker vård och omsorg till våra brukare.Om du är den vi söker kommer vi att kunna erbjuda dig ett spännande och utvecklande arbete, med proffsiga kollegor och medarbetare omkring dig i en utvecklande och lärande miljö. Du ingår i vård och omsorgs ledningsgrupp tillsammans med andra chefer och nyckelpersoner.Legitimerad hälso- och sjukvårdsutbildning eller motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, erfarenhet av ledarskap är ett krav och erfarenhet från verksamhetsområdet, hemvården / hemsjukvården är meriterande.Stor vikt läggs vid personlig lämplighetÖVRIGTVi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling.Användaren samtycker till och godkänner att Aditro hanterar personuppgifter i enlighet med Aditros Policy om Personuppgifter och Cookies.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Svalövs kommun, Område Slätten5683302