Enhetschef sökes till bostad med särskild service och daglig verksamhet
Härryda kommun / Sjukvårdschefsjobb / Härryda Visa alla sjukvårdschefsjobb i Härryda
2025-08-19
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Vår erfarna chefskollega går i pension och nu söker vi en efterträdare. Du erbjuds ett spännande uppdrag som enhetschef där du tillsammans med drivande och erfarna kollegor arbetar proaktivt och tänker nytt för att kunna möta framtida behov inom funktionsstöd.
Som enhetschef för bostad med särskild service och daglig verksamhet ansvarar du för ca 20 medarbetare på två närliggande enheter i Mölnlycke. Du leder, motiverar och inspirerar medarbetarna genom att vara en närvarande och positiv förebild. Tillsammans skapar ni kvalité och värde för brukarna. Du kommer att ha kontor centralt i Mölnlycke där flera chefskollegor, bemanningsplanerare och administrativt stöd sitter tillsammans.
Utöver insatserna bostad med särskild service och daglig verksamhet omfattas funktionsstöd även av korttidsboende, personlig assistans, boendestöd och kontaktpersoner/ledsagare/avlösare. Du och dina chefskollegor leds av verksamhetschef och tillsammans initierar, stödjer och leder ni verksamhetsprocesserna framåt.
Ditt uppdrag
Som enhetschef ansvarar du för ledning, planering och uppföljning av verksamheten. Du har personal-, verksamhet-, budget- och arbetsmiljöansvar. Rollen som enhetschef innefattar mycket samarbete med kollegor och stödfunktioner. I uppdraget ingår även ett särskilt ansvar att övergripande och i dialog med övriga enhetschefer vara drivande i arbetet med att ständigt utveckla verksamheten utifrån nya behov och lagens intentioner. Detta med syfte att kunna erbjuda en hög kvalité och effektivitet med verkställighet i den egna regin som utgångspunkt. För att skapa goda förutsättningar för ditt ledarskap finns stödpedagoger som ansvarar för metodstöd i verksamheten.
Det här krävs för tjänsten
• Vi söker dig som:
• Har högskoleutbildning med social, personal eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan eftergymnasial utbildning arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
• Har några års chefserfarenhet och yrkeserfarenhet från verksamhetsområdet eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Har goda kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• Är nyfiken, uppdaterad med omvärlden och bidrar med nya perspektiv till vår gemensamma framgång.
• Är flexibel och utvecklingsorienterad i ditt ledarskap och har förmåga att entusiasmera medarbetare. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
• Du är positiv, ansvarstagande och uthållig i ditt arbete.
• Du tar initiativ till utveckling och ansvarar för att verksamheten håller en god kvalité och effektivitet.
• Du sätter upp tydliga mål på enhetsnivå, följer upp, analyserar och återkopplar resultat.
• Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.
• Du förstår och värdesätter vikten av samarbete och samverkan för att uppnå goda resultat.
• Din personliga lämplighet är viktig för oss och något som vi lägger stor vikt vid.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
Kommunen satsar på att stödja och utveckla sina chefer. Till exempel erbjuds du ett friskvårsbidrag, ett internt utbildningsprogram för dig som är ny som chef i vår kommun där du bl.a. ges möjlighet att skapa ett nätverk med andra chefer över sektorsgränserna. Kontinuerlig fortbildning utifrån en individuell kompetensplan. Dessutom sker regelbundna träffar för alla chefer inom sektorn för socialtjänst, från enhetschef till sektorchef.
Intervjuer kommer påbörjas under ansökningstiden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272972". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Verksamhetschef
Karin Lindell Karin.Lindell@harryda.se 031-724 65 38 Jobbnummer
9464993