Enhetschef sökes till avdelning 24, Norra Stockholms psykiatri

Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm
2026-06-25


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Publiceringsdatum
2026-06-25

Beskrivning
Avdelning 24 är en allmänpsykiatrisk avdelning som är placerad på S:t Görans sjukhusområde, Kungsholmen, tillhörande Norra Stockholms psykiatri, NSP. Vi har specialistkompetens för patienter med personlighetssyndrom, autism, tvång och ångestsjukdomar.
Avdelningen har 16 st. vårdplatser och vi arbetar enligt personcentrerad omvårdnad med fokus på patientens egna resurser. Patienten ska i största möjliga utsträckning vara delaktighet i sin egen vård. Målsättningen är korta vårdtider och frivillig vård.

Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef arbetar du i ett ledarpar tillsammans med medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) och ansvarar för verksamhetsutvecklingen på enheten. Till din hjälp har du en sektionschef som tillsammans med dig och MAL ingår i sektionens ledningsgrupp och bidrar där aktivt till klinikens utveckling. Du samarbetar med medarbetare, chefskollegor och externa parter samt ansvarar för enhetens budget, personal och uppföljning.

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av chefs- och ledningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet, eller annan liknande politiskt styrd organisation. Erfarenhet av chefsroll för vårdavdelning med allmän- eller akutpsykiatrisk profil är särskilt meriterande. Ditt ledarskap karakteriseras av tydlig kommunikation och struktur tillsammans med kvalitetsmedvetenhet och förmågan att se helheten. Du har förmåga att engagera, stimulera och utveckla medarbetarnas kunskap samt har hög flexibilitet och mycket god samarbetsförmåga.
Du har kunskap och engagemang gällande patientgruppen, men också förmågan att lyfta blicken och arbeta utifrån ett brett perspektiv.
Det krävs goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och en god förståelse för hälso- och sjukvårdens organisation och uppdrag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid. Tillträde augusti enligt överenskommelse. Du anställs i din grundprofession på NSP och får ett chefsförordnande på 3 år med eventuell förlängning.
Vi erbjuder dig:
Kompetensutveckling
Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag 5000 kr/år
Flextid
Fri sjukvård i öppenvård
Subventionerad SL-Biljett

Information om tjänsten lämnas av:
Johan Lundberg
johan.lundberg@regionstockholm.se
Mikaela Abrahamsson
mikaela.abrahamsson@regionstockholm.se
Intervjuer kommer att ske under vecka 34

Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Stockholm (org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta)
104 22  STOCKHOLM

Arbetsplats
Norra Stockholms psykiatri, Heldygnsvård, Avd 24

Kontakt
Johan Lundberg
08-12348784

Jobbnummer
9979449

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