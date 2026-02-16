Enhetschef Segeltorp och Vårby bibliotek med Barnkonsten
2026-02-16
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Kultur- och fritidsförvaltningen har hand om kommunens bibliotek, kulturskolan, idrottshallar och idrottsplatser, öppen barn- och ungdomsverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, kulturverksamhet, Vårby bibliotek med Barnkonsten, Fullersta Gård, inköp av konst och utdelning av stipendier och priser inom idrott och kultur.
Vill du leda två bibliotek med stark lokal förankring, kreativ kraft och stor betydelse för sina områden? I Vårby och Segeltorp möter du två unika verksamheter - båda rotade i sina lokalsamhällen men med helt olika uttryck. Vårby bibliotek med Barnkonsten, ett stenkast från tunnelbanan, är en naturlig mötesplats för barn och unga, och hem för en levande konstpedagogisk verksamhet. Segeltorps bibliotek, beläget i Segeltorpsskolan, är ett meröppet bibliotek med ett, för ett mindre bibliotek, rikt utbud av program och aktiviteter. Nu söker vi dig som vill driva och utveckla dessa två viktiga nav tillsammans med våra nio engagerade medarbetare - och fortsätta stärka bibliotekens roll i lokalsamhället.
Verksamhetsområdet Bibliotek består av kommunens fem bibliotek, i centrala Huddinge, Vårby, Segeltorp, Skogås och Flemingsberg. Biblioteken i Huddinge arbetar läsfrämjande och språkutvecklande, inspirerar och stimulerar till kulturupplevelser och personlig utveckling. Biblioteken skapar förutsättningar för det demokratiska samtalet, delaktighet i samhällsutvecklingen och bidrar därmed till aktiva samhällsmedborgare. Biblioteken erbjuder alla invånare mångfacetterade bibliotekstjänster av hög kvalitet genom hela livet och ser till att Huddinges invånare har tillgång till den information var och en behöver i sin livssituation. Biblioteken i Huddinge bygger gemenskap och tillit, och motverkar människors ofrivilliga ensamhet. Det händer mycket i vår verksamhet: ett helt nytt huvudbibliotek byggs i detta nu i centrala Huddinge, visionen är en kreativ, inkluderande och hållbar plats för kultur och demokrati. I den långsiktiga planen finns också ett nytt bibliotek i Trångsund.
Vårby bibliotek med Barnkonsten ligger intill Vårbyskolan, och nära tunnelbanestationen i Vårby gård, och lockar särskilt unga och familjer, med en utvecklad konstpedagogisk verksamhet. Biblioteket har en levande utställningsverksamhet, och tillgång till två fina trädgårdar. Biblioteket är en viktig mötesplats i lokalsamhället med sitt breda utbud riktat mot barn, unga, familjer och äldre, i samarbete med flera aktörer, både kommunala och andra. Sedan en tid tillbaka finns också servicecenter i lokalerna för att en dag i veckan ge besökarna professionell samhällsvägledning.
Segeltorps bibliotek ligger i Segeltorpsskolan och är ett meröppet bibliotek med ett rikt utbud av programverksamhet. I enheten Segeltorp och Vårby bibliotek med Barnkonsten arbetar nio medarbetare, varav två konstpedagoger.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Nu söker vi en enhetschef till Segeltorps och Vårby bibliotek med Barnkonsten. Vi söker dig som, som en del av kultur- och fritidsförvaltningen, vill arbeta mot uppsatta mål för att förverkliga en biblioteksverksamhet som är angelägen för hela Huddingefamiljen. Ditt uppdrag är att driva och utveckla biblioteksenheten och tillsammans med medarbetarna vässa verksamheten för invånarna.
Du ingår i verksamhetsområdet Biblioteks ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef och två andra enhetschefer. Du bidrar genom ditt arbete till Bibliotek Huddinge och Kultur- och fritidsförvaltningens utvecklingsarbete. Inom förvaltningen finns ett utvecklat samarbete inom hela chefsgruppen, med kontinuerlig ledarutveckling och kollegialt chefsstöd. Du samverkar med andra aktörer i Huddinge och i omvärlden och är bra på att bygga nätverk och skapa kontakter. Du har ekonomi-, arbetsmiljö- och personalansvar. Uppdraget förutsätter engagemang i och närhet till medarbetarnas roller och bibliotekens publika verksamhet.
Vem är du?
I denna roll söker vi dig som har akademisk utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller utbildning som vi bedömer som likvärdig, och erfarenhet av utvecklingsarbete och ledarskap i en politiskt styrd organisation, med fördel från folkbibliotek. Ditt ledarskap ska utgå från ett stort personligt engagemang för uppdraget och förhållningssättet ska utmärkas av ett långsiktigt och strategiskt tänkande. Du skapar delaktighet genom att främja och utveckla andras idéer, och trivs med att samverka och bygga relationer. Du är ansvarsfull, stabil och strukturerad, och förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt.
Du bör ha kunskap om arbetsmiljölagen och hur den systematiska arbetsmiljöprocessen fungerar, samt kunna samverka med fackliga parter. Det är mycket meriterande om du har praktisk erfarenhet av detta från ditt tidigare arbete.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag.
Upplysningar:
Frågor om tjänsten besvaras av verksamhetschef Marie Johansen, tel. 08-535 305 05
Enligt avtal.
