Enhetschef SÄBO - en nyckelroll i en liten kommun med stora möjligheter!
2025-10-27
Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4600 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. Visste du att vi även har goda pendlingsmöjligheter från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla med en restid på 40 - 60 minuter och att vi har flera medarbetare som pendlar till vår fantastiska arbetsplats varje dag. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.se
Vår nuvarande enhetschef går i pension - nu söker vi dig som vill ta vid och leda ett av våra särskilda boenden inom vård och omsorg. Boendet omfattar fyra avdelningar med 34 vård- och omsorgstagare och omkring 50 engagerade medarbetare. Du delar ansvaret med ytterligare en enhetschef, vilket skapar goda möjligheter till nära samarbete, ett hållbart ledarskap och ett gemensamt stöd i det dagliga arbetet.
I vår lilla kommun är vägen från idé till beslut kort, utvecklingsarbetet ständigt pågående, och ledningsgruppen präglas av arbetsglädje, samarbete och en stödjande kultur.
Här får du möjlighet att göra verklig skillnad - både för våra boende och våra medarbetare.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som enhetschef för särskilt boende har du ett helhetsansvar för verksamhet, personal, ekonomi och kvalitet. Ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp verksamheten utifrån gällande lagstiftning, mål och riktlinjer. I rollen ingår även ett aktivt förändringsledarskap där du driver utvecklings- och förbättringsarbete för att möta framtidens krav inom vård och omsorg.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Leda och stödja medarbetare i det dagliga arbetet.
• Säkerställa att vården och omsorgen håller hög kvalitet.
• Arbeta med arbetsmiljöfrågor och främja en god arbetsplatskultur.
• Ha kontakt med anhöriga, andra professioner och samverkansparter.
• Följa upp och analysera ekonomiska resultat samt säkerställa en god ekonomisk hushållning.
• Delta aktivt i förvaltningens ledningsgrupp och utvecklingsarbete.
Du rapporterar direkt till socialchef och ingår i vår engagerade förvaltningsledning med ytterligare 8 enhetschefer och andra stödfunktioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom exempelvis socialt arbete, vård, beteendevetenskap eller annan relevant inriktning. Du har tidigare erfarenhet av ledarskap eller arbetsledning inom vård och omsorg och är van att arbeta strukturerat med fokus på kvalitet och utveckling. Du har god kunskap om relevant lagstiftning, såsom arbetsmiljölagen (AML), socialtjänstlagen (SoL), samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet på ett sätt som säkerställer kvalitet, rättssäkerhet och trygghet för både brukare och personal. Du har en god förståelse för målgruppen inom särskilt boende - äldre personer med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar - och vet hur deras behov ska prägla hela verksamheten. Med hjärta för omsorg och ett närvarande ledarskap skapar du förutsättningar för en trygg, meningsfull och respektfull vardag för både boende och medarbetare.
Som ledare har du förmåga att skapa delaktighet, leda förändringsarbete och bidra till en god arbetsmiljö. Du har god förmåga att arbeta strategiskt och strukturerat med planering, uppföljning och utveckling. Du är en duktig kommunikatör och behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift. Vidare har du god förmåga att ta ansvar och fatta beslut i en komplex verksamhet. Att etablera goda relationer och samverka med andra proffessioner, anhöriga och externa aktörer är något du ser som en självklarhet. Du har god digital kompetens med stor vana att använda administrativa IT-system.
Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet samt kunskap om verksamhetsstyrning och ekonomisk uppföljning. B-körkort är ett krav.
ANSTÄLLNINGSVILLKOR:
• Tillsvidareanställning.
• Sysselsättnignsgrad 100%.
• Arbetet är förlagt till dagtid.
• Tillträde enligt överenskommelse.
• Lön enligt överenskommelse.
• Friskvårdsbidrag och friskvårdstimma erbjuds.
ÖVRIGT:
Intervjuer planeras att genomföras under vecka 48 och fördjupande intervjuer v. 50.
Eventuella tester kommer också att ingå i rekryteringsprocessen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
UPPLYSNINGAR:
Se kontaktpersoner nedan. Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000.
ANSÖKAN:
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning etc digitalt och inte via e-post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang.
Ansökan senast 2025-11-16.
Välkommen med din ansökan!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dals-Eds kommun
(org.nr 212000-1413), https://www.dalsed.se Kontakt
Socialchef
Camilla Karlsson camilla.karlsson@dalsed.se 0534-190 32 alt. 0766-340 032 Jobbnummer
9576604