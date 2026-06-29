Enhetschef Projektledning boende och strategiska fastigheter
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2026-06-29
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Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Som enhetschef hos oss får du möjlighet att leda erfarna projektledare och vara med och utveckla de fastigheter som är avgörande för stadens välfärd och framtida utveckling.
Stadsfastighetsförvaltningen har en central roll i att skapa morgondagens Göteborg. Vi planerar, bygger, utvecklar och förvaltar lokaler där hundratusentals göteborgare varje dag går i skolan, arbetar, får vård och omsorg eller tar del av stadens service.
Nu söker vi dig som vill kombinera ledarskap, verksamhetsutveckling och samhällsbyggande i en organisation med höga ambitioner och stort framtidsfokus.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Avdelningen Projekt och investering genomför ny-, ombyggnads- och underhållsprojekt för att möta stadens behov av skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Avdelningen befinner sig i en expansiv fas med en planerad årlig projektvolym på upp till tre miljarder kronor. Tillsammans med andra förvaltningar skapar vi förutsättningar för en attraktiv, konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar stad.
Under hösten flyttar förvaltningen till Traktören på Köpmansgatan i centrala Göteborg. De moderna lokalerna skapar goda förutsättningar för samarbete, utveckling och ett nära ledarskap. Här samlas även flera av stadens stadsutvecklande förvaltningar, vilket stärker samverkan och bidrar till ett mer sammanhållet arbete för Göteborgs utveckling.
Verksamhetsområdet har fokus på boenden och strategiska fastigheter. Vi ansvarar för vård- och omsorgsboenden, bostäder med särskild service samt strategiska verksamhetslokaler, bland annat kontorsinhyrningar, lokaler inom stadens bebyggda markreserv och lokaler som stärker stadens krisberedskap.
Nu söker vi en enhetschef till enheten Projektledning boenden och strategiska fastigheter 3. Enheten består av projektledare som driver och följer upp projekt genom hela processen.
Som enhetschef leder och utvecklar du verksamheten tillsammans med medarbetarna. Du har en central roll i att skapa goda förutsättningar för framgångsrika projekt, effektiv samverkan och en hållbar arbetsmiljö.
I rollen ingår att:
ha personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för enheten
skapa förutsättningar för en god, hållbar och hälsosam arbetsmiljö
leda verksamheten mot uppsatta mål inom fastställda ekonomiska ramar
ha ägarskap för projekt och uppdrag
företräda beställaren i frågor som rör entreprenad- och konsulttjänster
följa upp och utveckla processer och genomförda projekt
ingå i verksamhetsområdets ledningsgrupp och avdelningens chefsgrupp
ansvara för enhetens kommunikation och omvärldsbevakning
samverka med andra förvaltningar i samband med projektgenomförande
tillsammans med enheten omsätta verksamhetens mål till tydliga och uppföljningsbara aktiviteterKvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 högskolepoäng inom samhällsbyggnad eller annan jämförbar inriktning.
För tjänsten krävs att du har:
erfarenhet av personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
erfarenhet av kultur- och värdegrundsarbete
erfarenhet av ett utvecklings- och processinriktat arbetssätt
erfarenhet av att leda ledare eller specialister
relevant erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn och dess olika skeden, inklusive byggprojektledning
erfarenhet av förändringsarbete och att leda i förändring
erfarenhet av ekonomistyrning i projekt
goda kunskaper inom entreprenadjuridik
goda kunskaper inom byggarbetsmiljö
goda kunskaper om LOU
kunskap om facklig samverkan och arbetsmiljölagstiftning.
Det är meriterande om du har:
genomgått ledarskapsutbildning eller har erfarenhet av utvecklande ledarskap
erfarenhet av projekt inom samhällsbyggnation av boenden
erfarenhet av projektledningsmetodik
erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet eller politiskt styrd organisation
erfarenhet av avtalsförhandling och inhyrning
Vi söker dig som är en engagerad och coachande ledare med god kommunikativ förmåga. Du har lätt för att lyfta blicken, se helheten och skapa förståelse för både verksamhetens behov och långsiktiga mål. I rollen är det viktigt att du ser till stadens och Stadsfastighetsförvaltningens bästa och utifrån det gör väl avvägda prioriteringar och bedömningar.
Du är målinriktad, lyhörd och trivs i en roll där du får fatta beslut, driva utveckling och skapa förutsättningar för andra att lyckas.
Ditt arbete präglas också av våra gemensamma förhållningssätt: vi arbetar tillsammans, vi bryr oss, vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, och vi tänker nytt.Övrig information
Vi arbetar med löpande urval och ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Eftersom rekryteringen sker under semesterperioden kan återkoppling och möjlighet att besvara frågor vara begränsad under delar av sommaren. Intervjuer planeras att påbörjas från den 11 augusti.
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling med framåtanda och bred kompetens. Under hösten flyttar vi till nyrenoverade, centralt belägna lokaler. Som medarbetare får du bland annat flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Vi arbetar för ett hållbart arbetsliv med god balans mellan arbete och fritid och erbjuder ett utvecklings- och innovationsklimat som ger goda möjligheter till karriärutveckling. Vårt tillitsbaserade ledarskap bygger på en inkluderande arbetsplats.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Mer information om lön och förmåner finns på Göteborgs Stads webbplats.
Vi eftersträvar jämställdhet, mångfald och en arbetsplats som präglas av öppenhet och respekt för olikheter.
Som anställd i Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt enligt lagen om totalförsvarsplikt.
Till bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsfastighetsförvaltningen Kontakt
Dario Da Silva Godinho, Vision dario.godinho@stadsfast.goteborg.se 031-3650319 Jobbnummer
9983058