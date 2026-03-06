Enhetschef Personlig assistans till Socialförvaltningen
2026-03-06
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Teamet ska bli tre enhetschefer varför vi nu utökar personlig assistans med en till enhetschef. Som enhetschef inom funktionsstöd får du en nyckelroll i att skapa förutsättningar för människor med funktionsnedsättning att leva ett aktivt och självständigt liv utefter deras behov. Du leder engagerade medarbetare och driver utvecklingen mot en verksamhet där kvalitet, delaktighet och trygghet står i centrum.
Som enhetschef inom funktionsstöd ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar och arbetar både strategiskt och operativt för att säkerställa en rättssäker och professionell verksamhet.
I rollen ingår bland annat att:
• Leda, fördela och utveckla arbetet inom enheten i enlighet med kommunens mål, värdegrund och lagstiftning.
• Ansvara för personal, rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och arbetsmiljö.
• Säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet, rättssäkerhet och hög brukarnöjdhet.
• Ansvara för enhetens ekonomi, planering och uppföljning.
• Utveckla arbetssätt och metoder för ökad delaktighet, självbestämmande och kvalitet i insatserna.
• Samverka med brukare, anhöriga, medarbetare och andra aktörer för att skapa helhet i stödet.
• Delta i förvaltningens utvecklingsarbete och bidra till att verksamheten når sina mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av ledarskap, gärna inom LSS-verksamhet eller funktionsstöd.
Du har god kännedom om sociallagstiftningen, särskilt SoL och LSS, samt erfarenhet av personalansvar och verksamhetsstyrning. Som person är du trygg, tydlig och närvarande i ditt ledarskap. Du skapar engagemang, tillit och delaktighet i arbetsgruppen och har en stark vilja att driva utveckling framåt.
Vi ser också att du har:
• Högskoleutbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap eller likvärdigt område
• Erfarenhet av ledarskap och personalansvar
• Kunskap om LSS, SoL och tillämplig lagstiftning
• Erfarenhet av verksamhetsstyrning och uppföljning
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Vill du leda ett engagerat team som varje dag gör verklig skillnad för människor med funktionsnedsättning? Som enhetschef inom funktionsstöd får du möjlighet att kombinera ledarskap med utvecklingsarbete i en verksamhet som präglas av delaktighet, kvalitet och omtanke. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
