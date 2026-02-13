Enhetschef på vikariat sökes till Ängegärde vård-och omsorgsboende
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Sjukvårdschefsjobb / Kungälv Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kungälv
2026-02-13
Publiceringsdatum2026-02-13Beskrivning
Vi söker en engagerad enhetschef till Ängegärde vård- och omsorgsboende i Kungälvs kommun.
Boendet har helt nya, moderna och trivsamma lokaler. Här får du en unik möjlighet att vara med från start och forma en trygg och kvalitativ verksamhet. Tjänsten avser ett föräldravikariat på minst ett år, där du kommer att ha ansvar för natten.
Ängegärde är byggt med fokus på framtidens omsorg. En hemtrevlig miljö och smarta digitala lösningar som skapar enkelhet och självständighet för både brukare och medarbetare. Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef på natten har du ett helhetsansvar för verksamheten på dina enheter under nattens timmar. Du leder och stöttar medarbetarna, följer upp arbetet och driver utvecklingen framåt.
I din roll kommer du att:
• Leda personal och arbetsmiljöarbete under natten.
• Ansvara för kvalitet, uppföljning och att beviljade insatser utförs tryggt och professionellt.
• Planera och samordna verksamheten för att skapa en stabil och välfungerande verksamhet.
• Bygga goda relationer med brukare, anhöriga och samverkansparter.
• Motivera arbetsgruppen genom närvarande och prestigelöst ledarskap.
• Delta i ledningsgruppen och bidrar med ett nattperspektiv i det gemensamma utvecklingsarbetet.
Digitala arbetssätt är en naturlig del av Ängegärdes verksamhet, och du använder dessa som stöd i utveckling, kvalitet och delaktighet.
Du kommer att samarbeta nära med de två andra enhetscheferna på Ängegärde för att införa och implementera processer i huset, säkerställa att rutiner fungerar i praktiken och bidra till att skapa en trygg, strukturerad och kvalitativ nattverksamhet. Kvalifikationer
- Du har en högskoleutbildning på 180 högskolepoäng, såsom socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren anses likvärdig.
- Du har minst 3 års erfarenhet av ledarskap med att leda processer eller grupper.
- Du har god systemvana, behärskar Office-paketet i sin helhet och har ett intresse och engagemang för digitalisering.
- Du har goda kunskaper kring socialtjänstprocessen och dess verksamheter.
- Du har en god förmåga att uttrycka och formulera dig i svenska språket, både i tal och skrift.
- Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
- Körkort är ett krav.
Meriterande:
- Du har erfarenhet av vård och omsorg.
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, ansök därför redan i dag
Intervjuerna planeras att pågå under vecka 11,12 och 13.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
- Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/81". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Maria Stenmark 0702400965 Jobbnummer
9740732