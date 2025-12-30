Enhetschef På Spsm Till Specialpedagogiska Rådgivningsavdelningen
2025-12-30
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Inom verksamhetsområde specialpedagogiskt stöd arbetar vi med att vårt specialpedagogiska stöd ska skapa förutsättningar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Vi kompletterar kommunernas och skolornas egna specialpedagogiska resurser. Stödet vi erbjuder kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation.
Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen består av nio enheter med ca 130 rådgivare med specifik specialpedagogisk kompetens. Enheterna är spridda på olika orter runt om i landet och ansvarar för olika län och som chef leder man ofta sina medarbetare på distans.
Nu söker vi till Specialpedagogiska rådgivningsavdelningen en erfaren och engagerad enhetschef med ansvar för rådgivningsenheterna 3 (Norrbotten och Västerbotten län) och 7 ( Kronoberg, Blekinge och Kalmar län).
Rådgivarnas främsta arbetsuppgift är att arbeta med specialpedagogisk rådgivning utifrån förfrågningar från förskolor, skolor och huvudmän. Genom rådgivningen ger SPSM verksamheterna stöd i att utveckla tillgängliga lärmiljöer för för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Det stöd vi ger ska vara förebyggande och främjande i syfte att ge ett långsiktigt och hållbart resultat. Det specialpedagogiska stödet sker i huvudsak på organisatorisk nivå och ska underlätta för förskolor, skolor och huvudmän att ge en likvärdig utbildning enligt skollagens krav inom alla skolformer.
Vi vill att du ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Därefter har du möjlighet att arbete en viss del av din arbetstid på distans, om verksamheten tillåter och i samråd med din chef.
Som chef leder du enheternas arbete och ansvarar för enheternas verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö.
Tillsammans med dina chefskollegor och medarbetare arbetar du för att fullgöra vårt uppdrag och nå målen enligt verksamhetsplanen.
I rollen har du ansvar för att driva utveckling inom enheterna och tillsammans med övriga enhetschefer och avdelningschef utveckla verksamheten inom avdelningen. På myndighetsnivå kan du som enhetschef få andra riktade uppdrag. Det kan innebära att du är med i styrgrupper för projekt eller leder arbetsgrupper och utvecklingsgrupper med medarbetare från andra enheter och avdelningar.
Som enhetschef kan det ingå platsansvar för SPSMs kontor på orten. Det innebär att du har ett helhetsansvar för fysisk arbetsmiljö, miljö, systematiskt brandskyddsarbete och krishantering på det kontoret. I denna anställning ingår i närtid platsansvar för kontoren i Luleå och Växjö men det kan komma att förändras över tid.
Vår styrfilosofi är tillitsbaserad styrning och ledning i syfte att öka kvaliteten i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* akademisk examen inom pedagogik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* flerårig chefserfarenhet med personalansvar och budgetansvar.
* erfarenhet från offentlig förvaltning.
* goda kunskaper om svenskt utbildningssystem.
* god förmåga att använda svenska språket i både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
* statlig rektorsutbildning.
* erfarenhet av arbete med specialpedagogiska frågor.
* chefserfarenhet inom statlig skolmyndighet.
* erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
* erfarenhet av övergripande verksamhetsplanering och systematiskt kvalitetsarbete samt förståelse för hur olika funktionsnedsättningar påverkar pedagogiska arbetssätt.
* erfarenhet av vuxenutbilning men även andra skolformer.
* erfarenhet av att leda på distans.
* vana från att arbeta i Stratsys verksamhetsplaneringsverktyg. Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person trivs du med att arbeta i en verksamhet som är under utveckling och förändring. Du är tillgänglig och prestigelös, med en god förmåga att söka lösningar tillsammans med medarbetare och chefskollegor. Du har lätt för att se helheten och har en förmåga att prioritera. Du har ett långsiktigt perspektiv i ditt ledarskap, är ansvarstagande och agerar när det behövs. Du är nyfiken och villig att utveckla nya förmågor. I ditt arbete ska du kunna hantera komplexa frågor. Du är bra på att kommunicera och har en hög förmåga att skapa engagemang och drivkraft genom att delegera ansvar och ta vara på dina medarbetares kompetens. Ditt ledarskap bygger på tillit och du har en pågående dialog i vardagen med dina medarbetare.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
