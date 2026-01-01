Enhetschef på avdelningen för hållbarhet, kvalitet och nämnd
Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef för Stöd och utveckling ansvarar du för att leda, organisera och följa upp enhetens arbete i linje med nämndens mål, förvaltningens prioriteringar och avdelningens uppdrag. Du driver utvecklingen av förvaltningens arbete med analys, uppföljning, projektledning och verksamhetsutveckling och stödjer organisationen i att skapa behovsdrivna och användarorienterade tjänster genom exempelvis tjänstedesign och processutveckling. En central del av uppdraget är att samordna och prioritera enhetens stöd till verksamhetsområdena Barn och familj samt Vuxen och att säkerställa kvalificerat stöd inom områden som mänskliga rättigheter, migration och socialt arbete.
Du ansvarar även för förvaltningens arbete med forskning och utveckling och samarbetar med universitet och andra externa aktörer för att omsätta forskning, evidens och beprövad erfarenhet i praktiskt förändringsarbete. I rollen ingår att vara en strategisk partner till avdelningschefen och bidra i förvaltningsövergripande styrning, prioriterade analysuppdrag och utvecklingsarbete. Du leder enhetens medarbetare och har ansvar för budget, arbetsmiljö och resursplanering i en kunskapsintensiv och föränderlig miljö.Kvalifikationer
För rollen som enhetschef söker vi dig som har en relevant akademisk examen och dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag med ansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du har erfarenhet av att leda i förändring och är van vid att arbeta i politiskt styrda organisationer, gärna i stab eller utvecklingsfunktion. Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är nödvändiga. Det är meriterande om du har en ledarskaps- eller chefsutbildning och kompetens inom områden som organisationsutveckling, innovation och förändringsledning, samt om du har erfarenhet från socialtjänsten eller närliggande verksamheter.
Som ledare är du trygg och har en hög grad av personlig mognad. Du är modig, självgående och tydlig i din kommunikation och har en pedagogisk förmåga som gör det lätt för andra att förstå riktning och mål. Du bygger goda relationer och verkar samverkande både internt och externt. Ett strukturerat arbetssätt och en förmåga att se helheten är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen.
Om arbetsplatsen
Avdelningen för hållbarhet, kvalitet och nämnd består av fyra enheter med breda och varierade uppdrag som omfattar social hållbar utveckling, nämndsadministration, ärendeberedning samt stöd och analys för förvaltningens utvecklings- och kvalitetsarbete. Avdelningen är en del av staben och utgör en av nio avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Tillsammans arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för chefer, medarbetare och nämnd att lyckas i sina uppdrag och bidra till en socialt hållbar stad för alla Malmöbor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 1/4 2026 eller enligt överenskommelse
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
