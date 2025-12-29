Enhetschef Område utförare stöd och service på Kungsholmen
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Här får du möjlighet att arbeta med utveckling och förbättringsarbete i en roll där den ena dagen inte är den andra lik för att i förlängningen bidra till att våra brukare ska få möjlighet att leva som alla andra.
Vi erbjuder dig
En trygg arbetsmiljö med stöd från chefskollegor och olika stödfunktioner.
En gedigen introduktion och utbildning för att säkerställa att du lyckas i din roll.
Förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år och möjlighet till semesterväxling.
Läs mer om att vara Chef i Stockholms stad.
Din roll
I rollen som enhetschef ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet på 2-3 bostäder med särskild service. Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för din enhet och leder ett team om cirka 15-25 medarbetare. Du säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, riktlinjer och policys samt att insatserna uppfyller de krav som ställs enligt LSS. Som chef utövar du ett nära och coachande ledarskap som skapar engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för medarbetarna att ta ansvar i sitt uppdrag. Din närmaste chef är områdeschef för stöd och service och du ingår, tillsammans med tre andra enhetschefer, metodutvecklare och administrativ assistent, i områdets ledningsgrupp.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig för uppdraget (till exempel socionom, beteendevetare eller liknande).
Flerårig aktuell erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg, gärna med personal- och budgetansvar.
God kännedom om LSS-lagstiftningen och dess tillämpning.
Erfarenhet från arbete inom kommunal verksamhet är meriterande.
Vi kommer lägga särskild fokus vid följande personliga förmågor och färdigheter:
Mål- och resultatorienterad: Du har förmågan att sätta upp och arbeta mot tydliga mål, och du prioriterar åtgärder utifrån resultat.
Utvecklingsinriktad: Du är proaktiv, driver förändring och skapar ett arbetsklimat där nytänkande och mångfald uppmuntras.
Samarbetsinriktad: Du är en god lagspelare och har lätt för att samarbeta både internt och externt, samtidigt som du hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Tydlig: Du kommunicerar klart och tydligt och ser till att alla i teamet är medvetna om förväntningar och mål.
Helhetssyn: Du ser till verksamhetens långsiktiga bästa och förstår helheten i alla beslut och ageranden.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf.
Avdelningen för socialtjänst ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt fält- och fritidsverksamhet. Under 2025 kommer ansvaret för parkleksverksamhet övergå till avdelningen. Vid anställning på vissa tjänster inom Socialtjänstavdelningen kan belastningsregister komma att krävas. Ersättning
