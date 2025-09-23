Enhetschef och sjuksköterska till Husläkarmottagningen Johannes
2025-09-23
Vill du arbeta på en välfungerande vårdcentral med nöjda patienter och medarbetare?
På Husläkarmottagningen Johannes finns en trygg och sammansvetsad grupp om sju distriktssköterskor som arbetat tillsammans och trivts i varandras sällskap.
Vi har identifierat behovet av enhetschef till verksamheten då vårdcentralen i dagsläget endast har en verksamhetschef som leder de drygt 30 medarbetare.
En sällsynt chans finns nu för dig, sjuksköterska med skarp blick och brinnande intresse för vård, arbetsmiljö och utveckling - att bli en del av och leda vårt kompetenta sköterskegäng!
Letar du efter en arbetsplats där du kan vara glad på jobbet, där du har stöd i kollegorna omkring dig och känner att du bidrar till patienternas välmående?
Vill du vara med och påverka hur vi jobbar, hur din arbetsdag ser ut? Då har du hittat rätt! Skicka in din ansökan idag!
Vi ser fram emot att träffa dig!
Johannes HLM är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), den regiondrivna primärvården i Stockholm. Sen 1990-talet har vi hjälpt människor i alla åldrar i Vasastan med BVC, läkar- och distriktssköterskemottagningar samt hemsjukvård. Vårt huvudfokus är vård med hög kvalitet och en god arbetsmiljö för alla medarbetare.
Tack vare korta beslutsvägar har vi möjlighet att snabbt förändra och förbättra hur vi arbetar. Alla idéer är välkomna och samtal om våra gemensamma medicinska och arbetsmiljörelaterade utmaningar förekommer dagligen. Tillsammans tar vi ansvar för patienterna och för varandra. Som enhetschef fångar du lyhört upp kollegornas behov och genom dialog utvecklas åtgärder för god arbetsmiljö och patientsäker vård. Du kan läsa mer om oss på Husläkarmottagningen Johannes (regionstockholm.se)
Vi erbjuder en omväxlande tjänst med alla sedvanligt förekommande arbetsuppgifter för sjuksköterska i hemsjukvård och inne på mottagning i kombination med förordnande som enhetschef. Fokus kommer vara att arbetsleda samt arbeta inne på mottagningen med stor del telefonrådgivning via TeleQ.
På mottagning arbetar du med telefonrådgivning i TeleQ, jourmottagning samt egen bokad mottagning.
Som enhetschef deltar du i den övergripande styrningen av verksamheten som del i ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig läkare. Du har arbetsmiljöansvar för sköterskorna vilket bland annat innebär ansvar för rekrytering och introduktion av nya kollegor, för planering av bemanning och kompetensförsörjning, för medarbetar- och lönesamtal. Chefsdelen av uppdraget är ca 40% av en heltid.
Arbetssättet är flexibelt och det finns möjlighet att till del arbeta med telefonrådgivning och ledningsuppdrag hemifrån.
I uppdraget ingår handledning av studenter och kollegor. Du bidrar gemensamt med kollegorna till internutbildning och visar intresse för att fortbildning. Du deltar i mottagningens interna utbildningstillfällen och därtill extern fortbildning för sjuksköterskor baserat på ditt intresse.
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård, engagerad och nyfiken.
Erfarenhet av arbete i hemsjukvård eller ASIH samt erfarenhet av arbete på vårdcentral.
Erfarenhet av samordnaruppdrag/koordineringsuppdrag i hemsjukvård eller ASIH är meriterande. Erfarenhet av arbetsledning är meriterande.
Vana av att arbeta i journalsystemet TakeCare.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning heltid eller deltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Chefsförordnandet är tidsbegränsat och följer verksamhetschefens förordnande.
Vi söker dig som är van att arbeta självständigt, men som uppskattar nära samarbete med andra yrkesgrupper och som är flexibel, engagerad och nyfiken.
Du är lyhörd och noggrann samt arbetar med ett etiskt och medicinskt förhållningssätt där du känner ansvar för dina patienter, för dina kollegor och för verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information:
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut, varför vi gärna ser att du skickar in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
