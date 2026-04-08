Enhetschef miljöövervakning på avdelningen för miljöstrategi
2026-04-08
Publiceringsdatum2026-04-08Beskrivning
Miljö- och klimatnämndens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön. I praktiken betyder det att miljöförvaltningen driver och samordnar stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och därunder stödjer och driver på arbetet med att genomföra stadens miljö- och klimatprogram och nyttjandet av stadens miljöledningssystem. Dessutom har vi i vår myndighetsroll ansvar för tillsyn, prövning och kontroll enligt bland annat miljöbalken, samt livsmedels-, alkohol- och tobakslagarna. Detta också med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på www.goteborg.se.Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och arbeta för en hållbar stad och en god livsmiljö i Göteborg? Avdelningen för miljöstrategis uppdrag är att driva och samordna den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i Göteborgs Stad. Vi gör detta genom att driva, samordna och följa upp flera av Göteborgs Stads strategiska program och åtgärdsplaner med målet att Göteborg ska vara en ekologiskt hållbar stad år 2030. Avdelningen ansvarar för miljöövervakning inom olika områden och bidrar till Göteborgs Stads planprocess. Vi tar fram beslutsunderlag för politiken baserat på den senaste kunskapen inom miljöområdet, från forskning, miljöövervakning och våra egna analyser. Vi samarbetar med andra kommuner, myndigheter, akademi och näringsliv, liksom driver och deltar i olika utvecklingsprojekt. Vi erbjuder ett utåtriktat och omväxlande arbete med många kontakter inom och utanför staden, från förvaltningsnivå till EU-nivå.
Avdelningen består av tre enheter med totalt 55 medarbetare och vi söker nu en enhetschef för enheten Luft, buller, ekologi och vatten. Som enhetschef leder du runt tjugo engagerade och kvalificerade medarbetare. Tillsammans arbetar ni med att följa upp miljötillståndet i staden och driva och samordna Göteborgs Stads arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling.
Enheten arbetar med att:
• genomföra stadens miljöövervakning inom luft, buller, ekologi och vatten enligt direkta och indirekta lagkrav
• driva och samordna det strategiska arbetet inom dessa områden
• bidra med expertstöd i stadsutvecklingsprocesser och i tillsynsverksamheten
• svara på remisser inom enhetens kompetensområden
• samverka med andra delar av staden, myndigheter, akademi, civilsamhälle och näringsliv
Du är närmaste chef för enhetens medarbetare och du ansvarar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och har ett övergripande ansvar att tillsammans med avdelningschef och dina enhetschefskollegor utveckla avdelningens verksamhet.
Miljöförvaltningen finns i våra fina nyrenoverade lokaler i ett anrikt hus på Karl Johansgatan i Majorna och vi kan erbjuda dig en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Vi har engagerade medarbetare med breda, djupa och varierade kompetenser. Vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen inom miljöområdet eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att arbetat som chef eller i annan ledande funktion som arbetsgivaren bedömer likvärdig, gärna i en politiskt styrd organisation.
Du har erfarenhet av utvecklings-och/eller förändringsarbete med fokus på processer och organisering och du har kunskap och erfarenhet från miljöområdet, exempelvis arbete med miljöbalken.
Dina personliga kompetenser är viktiga för att lyckas i uppdraget som enhetschef och därför ser vi att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. I ditt dagliga arbete identifierar du möjligheter till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas.
Lyhördhet är en förutsättning för att lyckas i uppdraget och därför ser vi att du har förmåga att lyssna på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
Övrigt
Urval kommer att ske löpande så vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 10 maj. Vi genomför första intervjuomgången under vecka 21. Om du kallas till intervju så vill vi att du innan intervjun kan uppvisa kopia på ditt utbildningsbevis och intyg som styrker dina tidigare anställningar.
Vi tillämpar Göteborgs Stads ledarkriterier i bedömningen av de sökande. Slutkandidat kommer genomgå heldagstest på Göteborgs Stads Assessment Center.
Vill du veta mer om oss och vad vi gör, besök gärna vår Linkedin-sida: https://www.linkedin.com/company/miljoforvaltningen-goteborgs-stad
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
Marco Bongiovanni, Sacorådet marco.bongiovanni@miljo.goteborg.se 0313683746 Jobbnummer
9843378