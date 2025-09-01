Enhetschef Miljöenheten i Sotenäs, Munkedal och Lysekil
I Sotenäs kommun strävar vi efter en mångfald bland anställda och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet. Här genomsyras vårt arbete av våra gemensamma ledord: Öppenhet, Delaktighet och Helhetssyn. Kommunen erbjuder alla tillsvidareanställda möjlighet till heltid.
Har du ett genuint engagemang för ett hållbart samhälle och vill göra skillnad på riktigt? Då kan du vara den vi söker! Miljöenheten i Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner söker nu en Miljöchef som med driv, kompetens och ett serviceinriktat ledarskap vill vara med och forma framtidens miljöarbete.
Enheten består av cirka 17 engagerade medarbetare som arbetar inom olika verksamhetsområden. Som enhetschef inom miljöenheten blir du en nyckelperson för våra tre kommuner. Tjänsten är placerad i Samhällsbyggnadsförvaltningen i Sotenäs kommun, där du rapporterar till förvaltningschef och ingår i ledningsgruppen. Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
I rollen som Enhetschef för Miljöenheten kommer du att:
Leda och fördela tillsynsarbetet inom livsmedel, miljö och hälsa - med fokus på service och gott bemötande.
- Samordna det miljöstrategiska arbetet kopplat till myndighetsutövningen i våra tre kommuner.
- Utveckla och driva miljöenheten mot uppsatta mål med hög kvalitet och effektivitet.
- Ha ansvar för personal, arbetsmiljö, budget och resultat.
- Delta i utvecklingsprojekt och samhällsplanering.
- Medverka i beredningen av ärenden till de tre kommunernas nämnder och vid behov representera miljöenheten på nämndsammanträden.
- Vara kommunernas ansikte utåt i miljöfrågor - mot invånare, myndigheter och andra aktörer - samt samverka med kommunernas övriga myndighetsområden, för att utveckla en god service gentemot invånare och företag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning och goda kunskaper inom miljöområdet.
- Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
- God administrativ och ekonomisk kompetens.
- Förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Som ledare är du synlig, engagerande och motiverande. Du bygger starka team, är kommunikativ och tydlig, samtidigt som du är ödmjuk och förtroendeingivande. Du är beslutsam när det behövs och ser möjligheter där andra ser hinder.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort är vackra Kungshamn.
Vill du vara med och göra skillnad för miljön i mellersta Bohuslän? Välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle!
Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och i Sotenäs kommun. Du erbjuds även möjlighet till löpande kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet till löneväxling. Läs mer om dina förmåner på https://www.sotenas.se/naringslivarbete/jobbahososs/visomarbetsgivare/personalformaner.4.6a5776e415ae3419826aa72f.html
Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Säkerhetsprövning
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
Krigsplacering
En anställning hos oss kan omfattas av krigsplacering vilket du få information om i de fall det blir aktuellt.
Sotenäs - havets kommun
Sotenäs ligger längst ut mot Västerhavet mitt i Bohuslän mellan storstäderna Göteborg och Oslo. I kommunen bor ca 9 000 människor i kustsamhällen som Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset och Malmön.
Fördelarna med att arbeta och leva i Sotenäs kommun är många: Sveriges vackraste natur, havsnära bostäder, bra skolor, möjlighet till en aktiv fritid och en trygg kommun.
