Enhetschef MEX sökes till uppdrag i Dalarna nov 25 - okt 26 50% distans

2025-08-29
Chef Mark- och exploatering tidiga skeden
Samhällsbyggnadskontoret, Mark- och exploateringsavd, Enheten Tidiga skeden
Mark - och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens markinnehav och genomförandefrågor i detaljplaneskede och utbyggnadsskede. Avdelningen hanterar tekniska, ekonomiska och fastighetsjuridiska frågor, förhandlar med byggaktörer, genomför markanvisningar samt bygger ut allmänna anläggningar som gator och parker. Vi förvaltar och utvecklar kommunens markinnehav genom att köpa, sälja och upplåta kommunal mark. Avdelningen, som är en del av Samhällsbyggnadskontoret, arbetar projektinriktat och har ett tätt samarbete med andra verksamheter inom kommunen. Det finns totalt 19 personer på avdelningen som är uppdelad på två enheter, tidiga skeden samt enheten för genomförande.
Enheten för tidiga skeden består av en enhetschef och 10 medarbetare som arbetar som projektledare i detaljplaneprojekt, markförvaltare och exploateringsingenjörer. Enheten ansvarar för frågor i tidiga skeden som markanvisningsavtal, exploateringsavtal, upprättande av servitut och nyttjanderätter samt kontakt med lantmäteriet. Arbetet omfattar även förhandlingar och avtalsskrivningar med fastighetsägare och myndigheter i samband med detaljplanearbetet.
I rollen som enhetschef för tidiga skeden har du budget-, verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar för 10 medarbetare och rapporterar till avdelningschefen för mark- och exploateringsavdelningen. Du leder och fördelar arbetet, planerar kommunens exploateringsprojekt och driver verksamhetsutveckling. Du är strategisk och ser långsiktiga konsekvenser, leder projektgrupper med interna och externa parter och utvecklar arbetssätt för att nå uppsatta mål. Tydligt ledarskap, förmåga att skapa goda relationer och en utvecklingsorienterad inställning är avgörande.
Vi söker dig som har en jurist- eller civilingenjörsexamen inom lantmäteri eller samhällsbyggnad med inriktning mot mark- och fastighetsjuridik, eller annan likvärdig utbildning/erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda arbete i kommunal verksamhet kopplat till mark- och exploateringsområdet samt god budgetvana. Chefserfarenhet och erfarenhet av styrgruppsarbete är meriterande.
Du är strukturerad och analytisk, arbetar självständigt och tar stort ansvar för dina uppgifter. Du har mycket god samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta med både kommunala verksamheter och externa parter som byggaktörer. Du kommunicerar tydligt i tal och skrift och har goda IT-kunskaper. Att utveckla nya processer och arbetssätt är naturligt för dig.
Du har erfarenhet av förhandling och arbete med mark- och fastighetsjuridiska frågor. Som ledare är du kommunikativ och engagerande och trivs med att motivera och utveckla dina medarbetare. Du är målmedveten och drivande med förmåga att skapa relationer, prioritera och fatta beslut. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen omfattar heltid och är en tidsbegränsad anställning med tillträde 2025.11.17 - 2026.10.31
Vi erbjuder dig:
Marknadskraftig lön
En dedikerad konsultchef
Komplett försäkring
Flexibel pension
Friskvårdsbidrag
Utbildningar
Tipsbonus
Konsultträffar
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag. Är du intresserad av att veta mer om oss, kontakta Konsultchef Peter Jönsson på 070 521 28 96 eller besök vår hemsida på www.tecreacare.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: peter@tecreacare.com Arbetsgivare Te Crea Care AB
