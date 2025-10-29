Enhetschef Medicinsk Teknik Karolinska Universitetssjukhuset
Region Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde Medicinsk Teknik på Karolinska Universitetssjukhuset, med cirka 115 medarbetare, inrättar en ny enhet för att stärka samarbetet med Region Stockholms akutsjukhus.
Vi söker nu en enhetschef som blir anställd på Karolinska och som får tidsbegränsat förordnande som enhetschef inom medicinsk teknik inom utvecklingsavdelningen vid Södertälje sjukhus. På enheten för MT på Södertälje sjukhus arbetar 10 medarbetare.
Uppdraget innebär att leda och utveckla verksamheten i nära samarbete mellan sjukhusen.
Du erbjuds
En dynamisk och strategisk roll med stor påverkan på utvecklingen inom medicinteknik och specialiserad sjukvård.
Helhetsansvar i en unik chefsroll - anställd på Karolinska med chefsförordnande från Södertälje Sjukhus.
Tätt samarbete med sjukhusledning, verksamhetschefer, forskare.
Strategiskt arbete med omvärldsbevakning, upphandlingar och utvecklingsprojekt som stödjer forskning och utbildning.
Brett ansvar för utveckling, säkerhet och förvaltning av den medicintekniska utrustningen.
Möjlighet att utveckla den medicintekniska verksamheten att ta nästa steg i förvaltning av den medicintekniska utrustningsparken och ökat regionalt samarbete.
Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig som chef på Karolinska. Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-10-29Om tjänsten
Som enhetschef på Verksamhetsområde Medicinsk Teknik (MT) vid Karolinska Universitetssjukhuset blir du del av Sveriges största medicintekniska organisation. Ditt huvudsakliga uppdrag är att leda och utveckla den medicintekniska verksamheten på Södertälje sjukhus, med stöd av Karolinskas kompetens, resurser och kvalitetsledningssystem.
Tjänsten innebär att du arbetar 80 % på Södertälje sjukhus och 20 % på Karolinska. Du ingår i både Karolinskas MT-ledningsgrupp och Södertälje sjukhus ledningsgrupp för utvecklingsavdelningen. Du har personalansvar för totalt 11 medarbetare - en på Karolinska och tio på Södertälje sjukhus.
Dina huvudsakliga uppgifter;
Säkerställa att Södertälje Sjukhus har effektiv, säker och ändamålsenlig medicinteknisk utrustning genom hela livscykeln.
Leda och utveckla den medicintekniska verksamheten samt stärka MT roll i sjukhusets organisation.
Öka effektivitet, robusthet och proaktivitet genom standardiserade arbetssätt, kvalitetsledning och datadrivet beslutsfattande.
Utveckla och fördjupa samarbetet mellan MT på Karolinska Universitetsjukhuset och Södertälje sjukhus, bland annat genom gemensamma rutiner, kunskapsdelning och cirkulering av utrustning.
Ansvara för resursplanering, budget, investeringar och prioriteringar inom verksamheten.
Kombinera effektivitet och kundfokus i både den dagliga driften och det långsiktiga utvecklingsarbetet.
Driva arbetet för uppfyllelse av sjukhusens mål och strategier.
Du rapporterar till verksamhetschefen för Medicinsk Teknik på Karolinska och arbetar på direkt uppdrag av Utvecklingsdirektören vid Södertälje sjukhus.
Vi söker dig som
Har starkt ledarskap och förmåga att inspirera, motivera och skapa engagemang i ditt team.
Kan bygga och leda multidisciplinära team med olika kompetenser mot gemensamma mål.
Har erfarenhet av att leda specialister och experter inom komplexa teknikområden.
Är skicklig på att delegera ansvar och mandat för att skapa effektivitet och resultat.
Värdesätter lagarbete och samarbete och bidrar till en positiv och utvecklande arbetsmiljö.
Har starkt kundfokus och förståelse för stödfunktionernas betydelse i vårdens kärnverksamhet.
Samarbetar tryggt och effektivt på ledningsgruppsnivå och ser till helheten i verksamheten. KvalifikationerKvalifikationer
Akademisk examen inom teknik, hälso- och sjukvård, ekonomi eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant.
Minst fem års chefserfarenhet inom det medicintekniska området eller närliggande hälso- och sjukvårdsverksamhet.
God förståelse för hur hälso- och sjukvården styrs, finansieras och samverkar inom en politiskt styrd organisation.
Mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande:
Erfarenhet från större och komplexa sjukvårdsorganisationer eller regionverksamheter.
Erfarenhet av forskning, utveckling eller innovationsarbete inom medicinteknik eller närliggande område.
Ekonomisk förståelse och affärsmannaskap, inklusive budget- och investeringsarbete.
Bakgrund inom service, förvaltning eller support av medicinteknisk utrustning.
Regulatorisk och kvalitetsmässig kunskap inom medicintekniska regelverk.
God IT- och systemförståelse, gärna med erfarenhet av digitalisering inom vård eller teknik.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Tillsättning sker med förbehållet att organisationsförändringen träder i kraft.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6365". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset / Södertälje Sjukhus Kontakt
Rekryterande chef peter.hakansson@regionstockholm.se Jobbnummer
9580036