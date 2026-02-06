Enhetschef medarbetarutveckling inom kompetensutvecklingsverksamheten
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Försäkringskassans HR-avdelning är en central avdelning där myndighetens HR-resurser finns samlade. Verksamhetsområde Chef- och medarbetarutveckling driver myndighetens arbete inom områdena chef-, ledar- och medarbetarskap. I samarbete med verksamheten ansvarar verksamhetsområdet för att tillhandahålla utvecklingsinsatser, med ett allt större fokus på digital produktion, till samtliga chefer och medarbetare inom myndigheten.
Ett jobb för dig som vill driva utveckling och lärande med verksamhetens behov i fokus!
Som enhetschef är du den chef som befinner dig närmast medarbetarna och verksamheten. Du ansvarar för att leda och driva det dagliga arbetet utifrån avdelningens uppdrag och mål där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Du navigerar smidigt utifrån en helhetssyn i ditt uppdrag att samordna en rad myndighetsövergripande utvecklingsarbeten. Genom ditt ledarskap förmedlar du tydliga förväntningar, följer upp mål och ger dina medarbetare rätt förutsättningar att ta sitt ansvar. Du har personalansvar såväl som resultat- och uppföljningsansvar för teamen i din enhet.
Din enhet består av 14 medarbetare som arbetar med medarbetarutveckling, spridda på en rad olika orter men där de största grupperingarna har sina placeringar i Stockholm och Göteborg. Genom ett nära ledarskap skapar du den förutsägbarhet, trygghet och hållbarhet som är nödvändig för att medarbetarna ska kunna ta sitt ansvar samt möta behov av förändring. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Du ingår i en ledningsgrupp som idag består av en verksamhetsområdeschef, tre enhetschefer, en verksamhetsutvecklare och en HR-strateg som tillsammans driver det strategiska arbetet. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och kompetens.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga inom det beteendevetenskapliga området
• har god ledarskapsförmåga
• främjar andras professionella och personliga utveckling
• arbetar för att nå mål och resultat, följer upp effekterna av egna och andras aktiviteter
• har ett systematiskt arbetssätt
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
• främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av operativt arbete inom, eller erfarenhet av att leda, digital utbildningsproduktion
• har erfarenhet av att leda kompetensutvecklingsverksamhet
• har erfarenhet av operativt ledarskap
• har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• har erfarenhet av att leda team
• har erfarenhet av att leda på distans
• har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag
• har erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering inom staten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Stockholm eller Göteborg.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs
Chef: Karin Nordmark, 010-119 57 72 (för frågor om tjänsten), HR-specialist: Emil Jarengrim emil.jarengrim@forsakringskassan.se
ST: Eva Taavo, 010-112 63 76, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.
Välkommen med din ansökan senast 1 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
