Enhetschef med resursansvar för särskilt boende i Stenungsunds kommun
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2026-06-29
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Socialtjänst innefattar fyra verksamheter; särskilt boende/kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, ordinärt boende/personlig assistans samt funktionshinder.
Verksamheten Särskilt boende behöver en beredskap för arbetstoppar som kan uppstå utifrån frånvaro, vakanser eller utmaningar inom kvalitet och arbetsmiljö i verksamheten samt driva verksamhetsutveckling. Du ingår i ledningsgruppen för Särskilt boende tillsammans med 11 enhetschefer och du rapporterar till verksamhetschef.
Som chef i Stenungsund erbjuds du olika kompetenshöjande insatser i form av chefsutbildningar och mentorprogram. Våra chefer har även tillgång till en rad olika stödfunktioner inom förvaltningen och HR. I Stenungsunds kommun erbjuder förmåner såsom förtroendearbetstid, friskvårdsbidrag, växling av semesterdagstillägg mot extra semesterdagar och löneväxling för pension.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som resurschef är ditt uppdrag att säkerställa kontinuitet och kvalitet genom att tillfälligt leda och stötta verksamheter som står inför särskilda utmaningar. Under perioder då du inte täcker för frånvaro eller arbetsbelastning kommer du att arbeta mer med verksamhetsutveckling.
Rollen omfattar tre huvudsakliga uppdragsspår:
• Operativt stöd - Du täcker upp vid frånvaro eller hög arbetsbelastning samt vid utmaningar kopplade till kvalitet och arbetsmiljö.
• Kvalitetsstöd - Du stödjer verksamheter vid utmaningar inom kvalitet och arbetsmiljö, med fokus på hållbara lösningar. Du kan även fungera som mentor vid introduktion av nya chefer.
• Utvecklingsstöd Du är ett kvalificerat stöd till enhetschefer och verksamhetschef med att identifiera och driva förändring gällande förbättringar i processer, rutiner och arbetssätt kopplat till området samt identifiera behov och förutsättningar för omställningen till nya SoL vilket innebär att samordna och leda insatser för att anpassa särskilt boende till den nya socialtjänstlagen, som fokuserar på att vara mer förebyggande, lättillgänglig och kunskapsbaserad.
När du arbetar som enhetschef har du sedvanligt ansvar för verksamhet, budget och arbetsmiljö för det område som du är chef för. Vi har gott stöd av HR- och ekonomienheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom socialt arbete, vård- och omsorg eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du behöver ha tidigare erfarenhet som chef och du har dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag inom kommunal vård, omsorg eller stödverksamhet. Du har goda IT kunskaper och har en förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Vi ser det som meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom förändringsledning, kvalitetsarbete eller ledningssystem. Det är även meriterande om du har erfarenhet av Särskilt Boende. Det är positivt om du är kunnig inom schemaplanering.
Som chef är du tydlig och trygg i din roll. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du inser betydelsen av att samverka med andra för att uppnå resultat. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt. Vidare innebär detta att du är utvecklingsinriktad, har ett flexibelt förhållningssätt och kan arbeta med olika och föränderliga uppdrag. Du skall även ha en förståelse för hur den egna verksamheten påverkar helheten i organisationen. Du ser ett värde i att ingå i en ledningsgrupp för att skapa en gemensam vision och målbild för verksamheten. Du har förmåga att fatta beslut och verkställa förändringar och är effektiv och drivande i ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot att läsa i ditt personliga brev om hur du ser på din egen ledarskapsprofil samt dina erfarenheter av att leda i förändring och utveckling.
Intervjuer kommer ske på plats fredagen den 14 augusti och måndag den 17 augusti på Strandvägen 15 så avsätt tid i din kalender redan nu.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333732". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
Verksamhetschef Vård och omsorg
Caroline Eriksson caroline.eriksson@stenungsund.se 0303730221 Jobbnummer
9983287