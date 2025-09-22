Enhetschef med kombinerat ledarskap och kliniskt arbete (50/50)
Vill du kombinera ditt ledarskap med kliniskt arbete och samtidigt vara en del av ett värdegrundsorienterat och utvecklingsinriktat team?
Nu söker vi en Enhetschef 50/50 till vårt hemtrevliga äldreboende Enebacken.
Enebacken är ett äldreboende med 108 platser. Här finns avdelningar för korttids- och växelvård, somatiska avdelningar samt avdelningar med inriktning mot demenssjukdom.
Dina arbetsuppgifterSom Enhetschef arbetar du 50 % i en ledarroll och 50 % kliniskt (sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut eller fysioterapeut). Det ger dig en unik möjlighet att både leda och vara nära verksamheten.
I ditt ledarskap ansvarar du för att:
Utveckla och handleda personalen
Implementera strategiska mål och driva verksamhetsutveckling
Säkerställa uppföljning och kvalitet
Vara en närvarande kontakt för kunder och anhöriga
I din kliniska roll bidrar du genom att:
Utföra omvårdnad och medicinska bedömningar
Samverka med omsorgspersonal för god och säker vård
Ge stöd i kliniska frågor och höja vårdkvaliteten
Vem är du?
Du är en trygg ledare med erfarenhet av äldreomsorg, som trivs i ett arbete där du både får leda och vara nära kunder och medarbetare. Som person är du:
Ansvarstagande, lyhörd och prestigelös
Flexibel och resultatinriktad
Pedagogisk och bra på att skapa samarbete
Engagerad och genuint intresserad av äldreomsorg
Du arbetar professionellt och utifrån helhetsperspektiv, och bidrar aktivt till att våra värderingar, mål och riktlinjer genomsyrar verksamheten.
Du som Enhetschef 50/50 ska ha följande kvalifikationer och erfarenheter
Relevant högskole-/universitetsutbildning (sjuksköterska, socionom, arbetsterapeut eller fysioterapeut)
Flerårig erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
Erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
En meningsfull tjänst där du får kombinera ledarskap och kliniskt arbete i en utvecklingsinriktad verksamhet. Hos oss jobbar vi både i team och självständigt - och vi värdesätter engagemang, ansvarstagande och omtanke om våra medmänniskor.
Innan vi erbjuder anställning ska du uppvisa oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. I den mån det begärs ska du även uppvisa giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Känner du igen dig i ovan? Sök redan idag, vi rekryterar löpande!
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som medarbetare på Forenede Care får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss tillsammans för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 6500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!Publiceringsdatum2025-09-22Anställningstyp/arbetstider
Heltid. Tillsvidareanställning.
Enligt kollektivavtal tillämpas 6 månaders provanställning. Ersättning
Vi tillämpar individuell och marknadsanpassad lönesättning.Tillträde
Enligt ök.
Sista ansökningsdag
2025-09-30Kontaktperson för detta jobb
Maria Rosendahl, Regional verksamhetschef Enebacken
Mejladress: marose@forenedecare.se
Intervjuerna sker löpande så vi tar tacksamt emot din ansökan redan idag!
