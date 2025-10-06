Enhetschef med inriktning mot fjärrvärme och VA
Borås kommun / Byggjobb / Borås Visa alla byggjobb i Borås
2025-10-06
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Servicekontoret är kommunens interna basresurs för teknisk- och administrativ utförarverksamhet. Verksamheten bedrivs under företagsliknande former och Servicekontoret har ingen budgettilldelning utan fungerar som utförare, där uppdragen faktureras utifrån avtal och överenskommelser. Inom våra verksamheter finns ca 450 medarbetare som bland annat ser till att alla medarbetare i Borås Stad får sin lön, att alla invånare i staden har vatten och avlopp samt ser till att vi har hela och rena vägar, gräsmattor och fastigheter.
Vi söker nu en enhetschef för inriktning mot projekt/drift inom fjärrvärme/VA/anläggning till avdelningen Entreprenad. Avdelningen är indelad i områdena; VA/fjärrvärme (FV), anläggning gata, markskötsel, park, åkeri och beredskap. Entreprenad arbetar på uppdrag mot kommunala förvaltningar och bolag, där de största beställarna är Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, Borås Energi och Miljö samt Nätkraft Borås. Uppdragen varierar mellan renoveringar, ombyggnationer samt nyanläggning inom både gata, FV och VA.
Enhetschef med inriktning mot fjärrvärme och VAPubliceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Verksamheten bedrivs enligt ett beställar-utförarkoncept och det innebär bland annat mycket kontakt med beställarfunktionerna som är placerade på andra förvaltningar inom Borås Stad. Ditt uppdrag som enhetschef för inriktning mot projekt/drift inom FV/VA/anläggning innebär en roll där du självständigt arbetar med att planera, leda och följa upp dina olika projekt, men också med stora möjligheter att få råd och hjälp av övriga enhetschefer och arbetschefer. Som enhetschef ansvarar du för verksamhetens resultat, arbetsmiljö och personal. Du kommer att ansvara och arbetsleda cirka 5-20 medarbetare och maskinister. I rollen ingår även att ta fram offerter på driftarbeten och mindre nyanläggningar samt leda mindre projekt inom FV, VA eller anläggning. Till din hjälp har du också vår kalkylenhet.
Du kommer också att ingå i vår beredskapsverksamhet som bland annat omfattar vinterväghållning och VA-verksamhet.
Övrig information
Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, 033-35 70 00.Kvalifikationer
Vi söker dig som har arbetslivserfarenhet inom FV/VA/anläggning, har du även erfarenhet från markentreprenader så är det meriterande. Du har en högskoleutbildning inom området alternativt motsvarande kunskaper och erfarenheter vilka arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Du har intresse och förmåga att leda och utveckla medarbetare och verksamhet i en positiv anda. Har du kunskaper inom trafikanordningar och mättekniska kunskaper så ser vi det som meriterande. Vi ser det som viktigt att du har ett stort intresse och kunskap om ekonomisk styrning av projekt och driftsuppdrag. Det är starkt meriterande om du har tidigare ledarerfarenhet. Vi ser det som en förutsättning att du har god datorvana och B-körkort. Du behärskar svenska väl i tal och skrift, är strukturerad och är van vid att ta beslut. Vidare har du lätt för att samarbeta och är flexibel och kan på så sätt lätt hantera oförutsedda händelser. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Individuell lönesättning. Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "14:2025:030". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Magnus Eriksson 033-355435 Jobbnummer
9541089