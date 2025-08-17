Enhetschef med HSL-ansvar till Tranebergs vård- & omsorgsboende
2025-08-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Tranebergs vård- och omsorgsboende är en verksamhet med inriktning av demens och har 44 platser som ligger ett stenkast från Alviks torg med tunnelbana och tvärbana.
Vår verksamhet baseras på respekt, integritet och delaktighet, där den äldre har en central roll i sin vardag och vård. Genom ett varmt bemötande och arbete i multiprofessionella team skapar vi trygghet och meningsfullhet. Vi värdesätter nära relationer med närstående som en viktig resurs i vårt arbete. Du kommer till en verksamhet med positiv energi och stort driv för utveckling. Arbetsklimatet är varmt och öppet och vi har roligt på jobbet. Vi arbetar utifrån att allas bidrag är lika viktiga om vi ska lyckas med uppdraget att göra skillnad för våra äldre.
Nu söker vi en engagerad och positiv ledare till oss. Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och drivs av att coacha såväl individer som team till framgångsrika resultat.
Vi erbjuder
Som chef hos oss erbjuds du chefsintroduktion samt utbildningsinsatser och seminarium inom aktuella verksamhets- och personalfrågor. Hos oss finns goda stödfunktioner - som stöd i arbetet och utveckling av verksamheten finns en övergripande stab med verksamhetskontrollers. En central administrativ avdelning finns för stöd i HR-frågor, ekonomi, IT mm.
Vi tillämpar flextid, sommar- och vinterarbetstid samt olika friskvårdsinitiativ som vi kontinuerligt förnyar. Som anställd inom Stockholm Stad har du dessutom tillgång till ett kraftigt subventionerat medlemskort till stadens kommunalt drivna simhallar och utomhusbassänger. Naturligtvis har vi även friskvårdsbidrag som vi hoppas att du använder!
Din roll
Som enhetschef på Tranebergs vård- och omsorgsboende får du en nyckelroll i att forma och leda en verksamhet som gör skillnad. Du är med och driver verksamhetens mål framåt genom att planera, leda och följa upp omvårdnadsarbetet, samt säkerställa en hög och kontinuerlig kvalitetsutveckling. Du har helhetsansvar för personal, budget och arbetsmiljö för ett kompetent team och samarbetar tätt med andra enhetschefer och områdeschefen.
Som medlem i ledningsgruppen har du möjlighet att påverka och driva utvecklingsarbetet och bidra till att både Tranebergs vård- och omsorgsboende och hela området når sina mål. Du leder arbetet med att skapa ett gott samarbetsklimat både internt och med externa partners, inklusive fackliga organisationer, för att skapa en arbetsmiljö präglad av positiv samverkan och effektivitet.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som brinner för äldreomsorg och dess utveckling. Du har en strategisk blick för helheten och fokuserar på att driva effektivitet och hållbar ekonomi i verksamheten. Du är proaktiv och engagerad i utvecklingsarbetet, alltid med ett tydligt resultatfokus och förmåga att anpassa dig när omständigheterna förändras. Du är en tydlig och kommunikativ ledare, både i skrift och tal, och ser till att förväntningar är klara och tydliga. I rollen som enhetschef är du en stark lagspelare och trivs med att samarbeta, både inom ledningsgruppen och med externa samarbetspartners.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom HSL som (legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast) eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Minst fyra års aktuell chefserfarenhet från äldreomsorg med personal-, budget- och verksamhetsansvar.
Erfarenhet av HSL-ansvar.
Aktuell och flerårig arbetslivserfarenhet av utförarsidan inom äldreomsorg.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Vi rekryterar utan det personliga brevet, i denna rekrytering, för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov och arbetspsykologiska tester att användas
Vi hoppas att du redan nu kan börja skönja din framtid hos oss. Utöver ett brett och spännande uppdrag hoppas vi erbjuda omväxling, engagemang och mycket skratt!
Här hittar du länkar till mer information om vår verksamhet och förmåner som anställd i Stockholms stad.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
