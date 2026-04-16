Enhetschef med genuint intresse för våra seniorer
2026-04-16
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Förebyggande enheten vänder sig till seniorer över 65 år som bor i ordinärt boende. Vårt uppdrag har ett tydligt hälsofrämjande och förebyggande fokus där vi arbetar för att stärka individens självständighet, välbefinnande och livskvalitet. Genom våra insatser vill vi förebygga och bryta social isolering och ensamhet samt bidra till en meningsfull och aktiv vardag.
Verksamheten omfattar öppna träffpunkter som erbjuder social gemenskap, aktiviteter och sammanhang för seniorer. Idag har vi tre öppna träffpunkter och planerar att öppna ytterligare en under hösten. Vi erbjuder även stödinsatser såsom fixartjänst samt stöd till personer med syn- och/eller hörselnedsättning. Enheten omfattar även volontärverksamhet som bidrar till att stärka gemenskap och delaktighet.
Som chef hos oss ansvarar du för cirka 20 heltidsanställda medarbetare och har en central roll i att leda, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en meningsfull och utvecklande roll i en av Stockholm stads största stadsdelsförvaltningar. Här arbetar vi målmedvetet för att säkerställa en äldreomsorg av hög kvalitet. Vi har flera stödfunktioner som stöttar dig i ditt ledarskap. Genom ett starkt fokus på ständiga förbättringar och samarbete skapar vi förutsättningar för en trygg och modern äldreomsorg. Som enhetschef på förebyggande enheten får du ett dynamiskt uppdrag där du aktivt bidrar till framtidens äldreomsorg genom att leda, inspirera och driva verksamheten mot gemensamma mål.
Som chef i Södermalms stadsdelsförvaltning erbjuds du chefsintroduktion samt utbildningsinsatser och seminarier inom aktuella verksamhets- och personalfrågor. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag. Läs gärna mer om våra förmåner här:
Förmåner för medarbetare - Stockholms stad
Din roll
Som enhetschef har du övergripande ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Du leder, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål genom ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap med fokus på kvalitet och effektiv resursanvändning.
Du driver verksamhetsutveckling med utgångspunkt i seniorernas behov och i enlighet med den nya socialtjänstlagen. Du rapporterar till områdeschef inom det hälsofrämjande och förebyggande området
I rollen innebär det att du:
• Ansvarar för personal, ekonomi och verksamhet
• Leder, följer upp och utvecklar verksamheten mot mål
• Driver förändrings- och utvecklingsarbete
• Skapar goda förutsättningar för medarbetarnas engagemang
• Samverkar med interna och externa aktörer
• Säkerställer kvalitet, resultat och effektiv resursanvändning
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Relevant högskole- eller universitetsutbildning
• Erfarenhet av chefsuppdrag med verksamhets-, personal- och budgetansvar
• Erfarenhet från socialtjänstens område eller närliggande verksamhet
• Erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete
• Förmåga att omsätta invånares behov till praktisk verksamhet
• God kommunikativ förmåga i svenska
Meriterande:
• Erfarenhet av hälsofrämjande och förebyggande arbete
• Erfarenhet från politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av att bygga nätverk och samverka med externa aktörer för att skapa mervärde för seniorer
• Kunskap om den nya socialtjänstlagen med fokus på hur den möjliggör tidiga och förebyggande insatser
• Kunskap om systematiskt kvalitetsarbete
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår Facebooksida.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142)
Virkesvägen 3 (visa karta
)
120 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Södermalm sdf, Enheten för förebyggande arbete Kontakt
Susan Pitkänen, Vision susan.pitkanen@stockholm.se 08-50812593 Jobbnummer
9857412