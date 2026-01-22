Enhetschef med gedigen juridisk bakgrund till Skolinspektionen
Statens Skolinspektion / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-01-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Skolinspektion i Umeå
, Stockholm
, Linköping
, Göteborg
, Lund
eller i hela Sverige
Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn, elever och vuxenstuderande får en god kvalitet i sin utbildning, en likvärdig utbildning och kunskaper i en stimulerande och trygg miljö. Centralt i vår målbild är att alla barn, elever och vuxenstuderande ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi har genom granskning en viktig och pådrivande roll för likvärdighet och goda kunskapsresultat i svensk skola. Inom verksamheten finns tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning för fristående skolor. Vi finns i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm och Umeå. Göteborg, Linköping och Lund ingår i Region söder medan Stockholm och Umeå ingår i Region norr. Huvudkontoret med alla stödfunktioner är placerad i Stockholm.
Vi söker
Är du en skicklig och erfaren jurist med goda ledaregenskaper? Känner du dig trygg i din statstjänstemannaroll och har ett intresse för utbildningsfrågor? I så fall kan vi ha en intressant tjänst till dig. Vi söker nu en utvecklingsinriktad enhetschef som med stort engagemang vill leda ca 15 kvalificerade medarbetare inom tillsyn och kvalitetsgranskning vid Skolinspektionens kontor i Umeå. Till denna tjänst söker vi en erfaren jurist med gedigen bakgrund inom statsförvaltningen.
Arbetsplatsen
Tjänsten är placerad i Region norr på Umeåkontoret. Regionen består av 9 enheter och ansvarar för tillsyn och kvalitetsgranskning. I regionen finns ca 150 medarbetare. Vid kontoret i Umeå, som består av tre enheter, arbetar ca 55 medarbetare. I regionens ledningsgrupp ingår regionchef, biträdande regionchef och enhetscheferna.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som enhetschef är du ansvarig för enhetens verksamhetsutveckling, mål och resultat. Arbetet innebär personalansvar för ca 15 medarbetare. Du har ansvar för att resurserna används effektivt, att resultatmål nås och att tidsplaner hålls. Arbetet innebär att organisera, planera, prioritera, delegera, fatta beslut och följa upp verksamheten. Du som enhetschef har ansvar för den övergripande kvalitetssäkringen av utredningar och fattar beslut efter tillsyn och kvalitetsgranskning. Arbetet innebär även att utveckla och stödja medarbetare i deras arbete och att organisera arbetet så att det främjar kontinuerlig utveckling och lärande i organisationen. Du samarbetar nära andra enhetschefer när det gäller övergripande planering och utvecklingsarbete.
För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du är trygg i din kompetens och ditt ledarskap. Du leder enheten på ett pedagogiskt, tydligt, tillitsfullt och förtroendeskapande sätt. Du är nära medarbetarna, inspirerar och stödjer dem samt ger förutsättningar så att de kan utvecklas inom sina respektive arbetsområden, för att ni tillsammans ska kunna nå goda resultat. Du fattar beslut i ärenden och vägleder medarbetarna i deras beslutsskrivning.
Du rapporterar till regionchefen och ingår i regionens ledningsgrupp. Du deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och tar ansvar för regiongemensamma strategiska frågor.
Kvalifikationer
Du ska ha:
* juristexamen och notarietjänstmeritering eller motsvarande
* flerårig, aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete och rättstillämpning inom statsförvaltningen
* flerårig och aktuell chefserfarenhet eller erfarenhet av arbetsledning/projektledning inom offentlig förvaltning
* vana att arbeta både strategiskt och operativt
* mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska på ett klart och tydligt sätt
Det är meriterande med:
• domstolserfarenhet som kammarrätts- eller hovrättsassessor
• erfarenhet av och kunskap om skoljuridik
• erfarenhet av arbete med tillsyn vid en statligmyndighet eller kommun
• kunskap om det svenska utbildningssystemet
För att bedöma om en sökande kommer att lyckas i tjänsten som enhetschef kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Vi letar därför efter dig som:
• är kommunikativ och tydlig
• uttrycker dig välformulerat i tal och text
• har pedagogisk förmåga att göra komplexa frågeställningar begripliga
• är en utvecklingsinriktad ledare med god samarbetsförmåga
• har lätt att skapa relationer inom och utanför organisationen
• är strukturerad, stabil och har hög integritet
• är analytisk, strategisk och har lätt att se helhetsbilden och snabbt sätt in sig i nya situationer
• kan skapa engagemang, delaktighet, och bidrar till ett öppet klimat
• är lyhörd för verksamhetens behov och har intresse för vår verksamhet Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Skolinspektionen tillämpar 6 månaders provanställning. Skolinspektionen värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan, bifoga personligt brev och CV. Klicka nedan för att ansöka, tjänsten har dnr 2026:747. Sista ansökningsdatum är den 12 februari 2026. Arbetsprov och tester kan komma att genomföras.
Frågor
För upplysningar, kontakta regionchef Agneta Broberg. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-partner Mary Cairns. Fackliga företrädare: Saco-S: Caroline Engskär och OFR/S: Mattias Ryd. Samtliga nås via växeln tfn 08-586 080 00.
Skolinspektionen har tagit ställning till rekryteringskanaler och önskar inte kontakt med mediesäljare gällande förslag till rekryteringslösningar. Ersättning
individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Skolinspektion
(org.nr 202100-6065) Arbetsplats
Skolinspektionen Jobbnummer
9699947