Enhetschef med fokus på utveckling av länets civila försvar
Länsstyrelsen I Västra Götalands Län, Enheten För Extern Planering / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2026-07-08
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Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.
Om jobbet
Länsstyrelsen Västra Götaland har det geografiska områdesansvaret för planering och samordning av civilt försvar och krisberedskap. Avdelningen för civilt försvar och beredskaps uppdrag är att stärka länets och Länsstyrelsens förmåga att utföra sina uppdrag vid samhällsstörningar och höjd beredskap samt bedriva tillsyn inom säkerhetsskydd samt kontroll av samhällsskydd.
Vill du bli en del av avdelningen och vara med och leda arbetet för ett tryggt och motståndskraftigt Västra Götaland? Är du en engagerad ledare med kunskap om samhällsplanering, riskhantering och totalförsvar? Lockas du av att bidra i vår resa när vi växer och utökar vår organisation? Då kan du vara vår nya enhetschef för extern planering!
Enhetens uppdrag är att samordna och utveckla länets beredskap inför kriser och höjd beredskap. Det gör vi genom att vägleda kommuner och andra aktörer och se till att risker i den byggda miljön hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Ditt uppdrag
Du kommer att leda en grupp kompetenta och engagerade medarbetare och ansvara för att driva, utveckla och följa upp enhetens arbete. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och arbetar med externa aktörer såsom kommuner, regionen, näringslivet och Försvarsmakten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Leda och utveckla enhetens externa arbete inom civilt försvar, krisberedskap och totalförsvar.
Leda och utveckla enhetens medarbetare.
Ansvara för enhetens personal och budget.
Tillsammans med dina medarbetare utveckla arbetsformer för att nå både kort- och långsiktiga mål.
Ansvara för enhetens uppdrag inom planering och vägledning kring risker och skydd i den fysiska miljön.
Samordna extern planering och dialog med aktörer i länet.
Säkerställa att uppföljningen inom området genomförs på ett rättssäkert och effektivt sätt.
Ingå i avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till avdelningschefen.
Beredskapstjänstgöring som Chef i beredskap ingår i tjänsten.
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att arbetsuppgifterna kan förändras över tid.
Placeringsort: Göteborg.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete del av arbetstiden i den mån verksamheten tillåter.
Resor förekommer i tjänsten.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg, engagerad och samarbetsinriktad ledare med en strategisk blick och förmåga att omsätta mål i praktisk handling.
Du är bra på att skapa engagemang och förtroende både internt och externt. Du är en tydlig, lyhörd och inspirerande kommunikatör och att bygga förtroendefulla relationer är en av dina styrkor. Du är analytisk och ser till helheten.
Du har erfarenhet av att leda kvalificerade medarbetare i komplexa frågor och är van vid att arbeta i en verksamhet med många intressenter där tempot ibland är högt och förutsättningarna kan förändras.
Som ledare förväntas du vara en tydlig, närvarande och inkluderande chef som skapar förutsättningar för självledarskap, goda resultat och en trivsam arbetsmiljö.
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som självklart att du agerar utifrån Den statliga värdegrunden och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Du har:
Lägst kandidatexamen med inriktning mot statskunskap, samhällsbyggnad eller naturvetenskap alternativt civilingenjörsexamen. Annan utbildning som tillsammans med erfarenhet kan bedömas som likvärdig är också ett alternativ.
Flerårig erfarenhet av kvalificerat arbete inom krisberedskap, civilt försvar eller samhällsplanering med förståelse för sakområdets villkor, utveckling och utmaningar.
Aktuell chefserfarenhet med personalansvar med intresse och förmåga att leda och utveckla människor.
Förmåga att samordna och samarbeta med många olika aktörer och nivåer i samhället.
Erfarenhet, intresse och förmåga av att bygga upp, driva och utveckla verksamhet, gärna med komplexa uppdrag.
Förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att utveckla organisationer och verksamheter inom beredskap, krishantering och civilt försvar
Kunskap om hur stabsarbete går till (stabsmetodik).
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.
Bra att veta
I den här rekryteringen vill vi inte att du bifogar ett personligt brev, istället får du svara på ett antal frågor. Ansökan ska vara på svenska då det är vårt arbetsspråk.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet med särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Anställningen kan komma att inledas med provanställning 6 månader.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig i vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Dela inte känsliga uppgifter i ansökan, men ange kontaktuppgift så vi kan nå dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, kontakta rekryterande chef. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Västra Götalands Län
(org.nr 202100-2361), https://www.lansstyrelsen.se/
Kungsgatan 34 (visa karta
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403 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Länsstyrelsen I Västra Götalands Län, Enheten För Extern Planering Kontakt
Camilla Nisén, ST 010-2245282 Jobbnummer
9997410