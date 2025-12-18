Enhetschef med fokus arkiv, registratur och vaktmästeri till PTS
Post- och Telestyrelsen / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Post- och Telestyrelsen i Stockholm
, Haninge
, Malmö
, Kiruna
eller i hela Sverige
Som enhetschef på PTS får du en nyckelroll i att leda och utveckla enheten för fastighet och dokumentation under ett vikariat på 18 månader. Det här är möjligheten för dig som vill driva ett viktigt stödnav i en myndighet där allt ska fungera - varje dag. Du blir en central kraft i att skapa ordning, struktur och utveckling i verksamheten och samtidigt vara nära ett tajt team där din närvaro gör skillnad.
Vi arbetar med frågor som alla tar för givet - att kunna kommunicera säkert. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad nu och i framtiden. För alla.
"Jag heter Annika Leander och är avdelningschef för ekonomiavdelningen. Jag tror på tillit, nära dialog och ett öppet klimat där vi hjälper varandra att lyckas. Som chef är jag närvarande, tydlig och stöttande - och jag uppskattar en lagspelare som både står för sina idéer och lyssnar in andra. Hos oss ska du känna dig trygg, motiverad och del av ett team där vi har roligt och tar ansvar tillsammans. Varmt välkommen till ekonomiavdelningen!"
Om rollen.
Som enhetschef ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och ekonomi och är en aktiv del av ekonomiavdelningens ledningsgrupp. Du leder och utvecklar ett team med breda stödfunktioner, skapar goda förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sina uppdrag och säkerställer leveranser enligt uppdrag. Rollen omfattar både strategiskt och operativt arbete, nära samarbete med medarbetare och andra kompetenser samt ett tvärfunktionellt arbete med många kontaktytor inom myndigheten. Du deltar i förändringsarbete, ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet, följer upp mål och resultat, hanterar personal- och budgetfrågor samt driver aktiviteter kopplade till skyddsronder och skyddskommittén. Rollen kan utvecklas i takt med verksamhetens behov.
Om teamet
Enheten består av tre arkivarier, tre registratorer, två vaktmästare, en förvaltningsledare och en avdelningsgemensam assistent. Trots enhetens olika arbetsområden är teamet tajt, engagerat och värnar om den sociala gemenskapen.
Om dig
För att lyckas i rollen behöver du vara samarbetsorienterad och en trygg ledare som skapar goda relationer genom tydlig kommunikation samt får människor att växa. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att prioritera även när mycket händer samtidigt. Du trivs i en roll där du både arbetar operativt och strategiskt, tar initiativ och skapar förutsättningar för enhetens arbete. För oss är dina personliga egenskaper viktiga,därför kommer vi lägga stor vikt vid dessa.
Vi söker dig som har:
• Mångårig chefserfarenhet med personal- och budgetansvar inom en statlig myndighet
• Goda kunskaper i MS Office
• Mycket goda kunskaper på svenska i tal och skrift
• Relevant akademisk examen eller annan utbildning i kombination med yrkeserfarenhet som PTS anser likvärdig
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av att vara chef för arkivarier och/eller registratorer
• Arbetslivserfarenhet som interimschef
• Arbetslivserfarenhet av tvärfunktionella roller, exempelvis arbete i skyddsronder, skyddskommittéer, arbetsgrupper eller projekt
• Erfarenhet av att vara chef över vaktmästare
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en visstidsanställning (vikariat) på 18 månader. Placeringen är i Stockholm och vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir enhetschef.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta avdelningschef Annika Leander eller HR-specialist Denise Nilsson. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till saco@pts.se
eller st@pts.se
Välkommen med din ansökan senast 5 januari. Vänligen notera att svarstiderna kan vara något längre än vanligt.
Klicka här för att se filmen om oss Vi är PTS Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Post- och Telestyrelsen
(org.nr 202100-4359), http://www.pts.se Arbetsplats
Post- och telestyrelsen Jobbnummer
9653985